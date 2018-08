Pri Bratislave zahynul vodič (†60): FOTO Smrteľnej zrážky áut, rodina v nemocnici

Ako informovala hovorkyňa KR PZ v Bratislave Lucia Mihalíková, podľa zistených informácií z miesta dopravnej nehody prechádzal vodič na osobnom motorovom vozidle zn. VW Passat (EČV PK) z obce Veľký Biel smerom do Senca, kde došlo k stretu s osobným vozidlom zn. Chevrolet Aveo (EČV BL) idúcim opačnom smere. V uvedenom úseku mal vodič vozidla Chevrolet podľa doterajších informácií z doposiaľ presne nezistených príčin prejsť s vozidlom do protismeru – do jazdnej dráhy vozidlu Passat.

Zdroj: polícia

Ihneď po prijatí oznámenia o dopravnej nehode sa na miesto dostavili všetky záchranné zložky, 60-ročný vodič vozidla Chevrolet zraneniam na mieste podľahol. Zranenú posádku vozidla Passat, vodiča, spolujazdkyňu a maloleté dieťa transportovali do bratislavských nemocníc. Na zistenie prítomnosti alkoholu bol u oboch vodičov nariadený odber krvi. Premávka v uvedenom úseku bude z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov na nevyhnutne potrebný čas neprejazdná.

Presné príčiny, okolnosti ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania.