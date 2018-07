VIDEO Turistka sa chcela odfotiť s členom kráľovskej stráže: Drsná reakcia vojaka

Čínska turistka dostala poriadnu nakladačku od člena kráľovskej stráže. Po tom, ako preskočila cez ochranné lano, sa chcela odfotiť s vojakom v ceremoniálnej uniforme. On však nemal pre ňu veľké pochopenie a keď sa žena postavila pred neho, jednoducho ju zo svojej povinnej trasy odstrčil.

Zdroj: live leak

Video z incidentu sa objavilo na sociálnych sieťach, kde ho horlivo komentujú užívatelia. Mnohí z nich prístup kráľovskej stráže odsúdili a považujú ho za krutý. Pravdou však je, že žena vstúpila do zóny, kde nemala čo robiť. "Tie laná sú tam preto, aby chránili nielen vojakov, ale aj turistov. Je lepšie zostať za nimi. Ochrana nášho veličenstva si vyžaduje dodržiavanie pravidiel. A sme pyšní na to, ako to robíme. Do Windsoru prichádzajú ľudia z celého sveta a my musíme mať vyčlenený priestor na našu prácu," diplomaticky to okomentovalo britské ministerstvo obrany.

Incidenty vo Windsore nie sú ojedinelé. Minulý rok tam mal napríklad potýčku člen stráže s drzými fotografmi narúšajúcimi ochrannú zónu a začal na nich kričať, aby sa držali mimo nej.