Fascinujúce VIDEO zvnútra Buckinghamského paláca: Túto cestu absolvujú sluhovia ku kráľovnej

Video zverejnené na oficiálnom účte kráľovského paláca zachytáva cestu zamestnancov kuchyne cez dlhé chodby a množstvo poschodí, pokým sa dostanú k Alžbete II. Najprv sa musia pešo dostať k výťahu, odtiaľ prechádzajú dvojitými dverami a ďalšími chodbami, až sa dostanú do miestnosti, kde kráľovná čaká na jedlo. Za všetko môžu výťahy, ktoré nutne potrebujú rekonštrukciu.

Many of the lifts at the Palace are old and impractical - here's how staff currently navigate from the kitchens to the Palace's Chinese Drawing Room for functions. The route will be more practical & efficient when new lifts are installed: https://t.co/P6aLLSrpTI pic.twitter.com/l8E3Kydiya