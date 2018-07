VIDEO Rybárov ohromila gigantická ryba: Vcucla do seba žraloka, akoby bol omrvinka

Video z rybárskeho výletu, ktorý viedol kapitán Jimmy Wheeler, určite spochybní postavenie žralokov v poradovníku potravinového reťazca vo vodnom ekosystéme. Zachytáva totiž situáciu, pri ktorej si s morským predátorom bleskovo poradí obrovská ryba. Rybár, ktorý z lode ulovil žraloka, mal v úmysle pustiť ho. Lenže hneď nato sa vedľa neho ocitol obrovský tieň spomínanej ryby. "Doslova ho do seba vcucla," opisujú situáciu očití svedkovia, čím iba potvrdili to, čo je o druhu epinephelus, resp. kanic itajara známe.

Zdroj: Facebook/Everglades Fishing Company

Ide o mimoriadne pažravý druh známy ako požierač odpadu. Rybár s udicou vo vode teda márne čakal, že uvidí aspoň kúsok zo svojho úlovku. Tá istá ryba neskôr zlikvidovala aj raju. "Naozaj zožerú všetko a vôbec sa nechcú o svoju korisť deliť s rybármi," povedala rybárova manželka.

Epinephelus itajara je na Floride od roku 1990 chránená; ak ju niekto náhodou chytí do siete, musí ju okamžite hodiť späť do vody. Dôležité je aj to, aby po jej náhodnom ulovení nebola vytiahnutá von z vody. Tento druh je síce obrovský, ale zároveň aj veľmi zraniteľný. Štruktúra kostry je stavaná tak, že musí byť neustále nadnášaná vodou. Vytiahnutie von by mohlo rybe spôsobiť vnútorné zranenia. Dĺžka tohto druhu dosahuje približne 2,5 metra a hmotnosť do 350 kg. Rozpoznateľný je podľa obrovských úst a škvŕn na tele.