VIDEO Tínedžerku mal posadnúť mŕtvy brat (†19): Počúvaj ma, títo ľudia ma zavraždili!

Abigail Magtalasová sa začala nevysvetliteľne metať zo spánku tri mesiace po tom, ako bol jej devätnásťročný brat Marvin zavraždený v provincii Nueve Ecija na Filipínach. Dievčina tvrdí, že prostredníctvom nej prehovoril o posledných chvíľach svojho života. "Mučili ma, bili ma, vystrelili na mňa sedemkrát. Boli to gangstri. Počúvaj ma, bol som zavraždený," prehovára Abigal vo videu.

Zdroj: YouTube/Viral Press

Polícia uviedla, že Marvin bol s dvoma údajnými drogovými dílermi, keď ho 16. marca uniesli počas prestrelky s protidrogovými činiteľmi. Sestra obete na videu leží na posteli, nekontrolovateľne plače a rozpráva podrobnosti o streľbe, vrátane toho, kedy a kde bol mladík unesený. Podľa jej slov brat prosil zajatcov, aby ho nezabíjali a ospravedlňoval sa svojej matke za to, že ju nepočúval. "Prosil som ich, aby ma nezabíjali, aby ma radšej dali do väzenia," reprodukuje Magtalasová. Ďalšie slová v mene svojho brata adresovala priamo matke. "Je mi ľúto, že som ťa neposlúchol. Mal som ísť v ten deň skôr domov."

Abigail a Marvin Zdroj: Facebook/Abigail Capala Magtalas

Únoscovia podľa slov Abigail Marvina po štyroch hodinách mučenia zabili a následne odhodili jeho telo v najbližšom meste. "Strelili mi do nôh a prikázali, aby som bežal. Potom ma niekto tlačil na most," znie z úst tínedžerky, do ktorej sa mal prevteliť duch brata.

Zdroj: YouTube/Viral Press

Magtalasovej švagriná Danica tvrdí, že Abigail mala Marvina veľmi rada a doposiaľ sa nevie vyrovnať s jeho smrťou. Chce pre neho spravodlivosť a tým, ktorí neveria v pravosť videa, odkazuje, je pravé a nič nie je nafingované.