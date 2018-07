BRATISLAVA - Multižánrová formácia N.O.H.A. (Noise Of Human Art) aj tento rok zavíta do Bratislavy. Po vlaňajšom "comebackovom" koncerte v KC Dunaj sa tentoraz ukáže v priestrannejšom Majestic Music Clube (MMC), ktorý už v minulosti párkrát zaplnila. Skvelou správou je dátum koncertu - piatok 9. novembra, takže väčšina fanúšikov nemusí myslieť na ranné vstávanie do práce.