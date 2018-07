Žena šla nakúpiť, z parkoviska odišla na inom aute: Nevšimla si to celé dva týždne!

Prípad nemenovanej Kanaďanky zabáva verejnosť a podľa všetkého aj samotnú políciu. Všetko sa to začalo koncom júna v požičovni áut, kde si žena požičala čierny Nissan Sentra a namierila si to do obchodného centra. Po nakupovaní nasadla znovu do auta, stlačila štartovacie tlačidlo a odfičala z parkoviska. Vôbec si pritom nevšimla, že sedí v inom modeli auta, konkrétne Nissane Infiniti. Krátko po nej vyšiel z obchodu jeho majiteľ a zalarmoval políciu.

Obidve autá mali bezkľúčové štartovanie. A keďže nepozorný majiteľ Infiniti nechal v aute štartovaciu kartičku, žena nemala problém vozidlo naštartovať a odísť. Polícia po výpovedi okradnutého muža okamžite zverejnila varovanie pre ostatných vodičov, aby si pred opustením svojho auta skontrolovali, či je dostatočne zabezpečené, a hneď začala po Nissane Infiniti pátrať. A žena zatiaľ na ňom bezstarostne brázdila okolie.

Situácia sa rozuzlila až po tom, keď dorazila naspäť do požičovne, kde majiteľ prezeral štartovaciu kartu a nechápal, aké auto mu to vracia. Nerozumel ani tomu, prečo sú v kufri golfové palice, ku ktorým sa zákazníčka vôbec nehlásila. Spýtal sa jej, ako dlho to auto používa a nakoniec sa dopracovali k tomu, čo sa vlastne stalo. Dorazili pred obchodný dom, kde našli zaparkovanú čiernu sentru. Po príchode policajtov sa kuriózna zápletka konečne vyriešila. "Nenechávajte nikdy kľúče vo svojom aute a dávajte si väčší pozor," zdôraznili muži zákona na svojom profile na sociálnej sieti.