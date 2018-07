Úrady varujú: Na tomto MIESTE si nikdy nerobte selfie, môže vás to stáť život!

Napriek tomu, že nezvyčajný geologický útvar chráni vysoký plot s veľkým zákazom vstupu a hrozbou 300-dolárovej pokuty, stovky turistov sa priam ženú za unikátnymi zábermi z tohto miesta.

Zdroj: Youtube/Life of George

"Vychutnajte si krásu tohto prírodného divu bez toho, aby ste riskovali vašu bezpečnosť. Skala je nestabilná a pohyb po nej ohrozuje vašu bezpečnosť. Zostaňte preto za plotom, výhľad je krásny aj odtiaľ," upozorňujú na svojich stránkach zamestnanci Národného parku Nový Južný Wales, v ktorom sa útvar nachádza.

Zdroj: Youtube/Life of George

No je to, akoby hrach na stenu hádzali. Ľudia sú nepoučiteľní a rady odborníkov ignorujú naďalej. A to aj napriek tomu, že tu už zopár turistov zahynulo. V roku 2014 sa napríklad rozpadla časť útesu pod francúzskym turistom, ktorého sa nepodarilo zachrániť. O rok neskôr zas uviazli v rozpadnutej skale ďalší dvaja turisti, ktorých ale našťastie zachránili. Vlani objavili na dne tridsaťmetrovej skaly telo tínedžerky. "Napriek týmto prípadom sú ľudia tak neuveriteľne bezohľadní," komentoval správanie turistov regionálny manažér národného parku Gary Dunnett.