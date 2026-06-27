Panika na priecestí a napínavé SEKUNDY: Zúfali chlapi na VIDEU tlačili auto ručne, márne MÁVANIE rušňovodičovi

WITANÓW - V poľskom meste Witanów v Mazovskom vojvodstve došlo k vážnej nehode na železničnom priecestí. Osobný vlak spoločnosti Koleje Mazowieckie narazil do dodávky, ktorá zostala stáť na koľajniciach po technickej poruche. Ľudia však tesne pred nárazom robili všetky zúfalé kroky, aby dostali vozidlo pred valiacim sa kolosom.
Ako informoval portál TVN24.pl, železničiari zverejnili zábery z bezpečnostných kamier, ktoré zachytávajú dramatické okamihy tesne pred zrážkou. Na videu je vidieť dodávku, ktorej zlyhal motor priamo na priecestí. Vodič sa najprv pokúšal vozidlo odtlačiť sám, neskôr mu pomáhali aj ďalší motoristi, vozidlo sa však z koľají nepodarilo dostať.
Náraz odhodil dodávku do boku
Krátko po spustení závor narazil do dodávky vlak smerujúci zo Sochaczewa do Mińska Mazowieckého. Poľské železnice upozornili, že vodič nevyužil najdôležitejší postup v podobnej situácii.
"Žiaľ, vodič nevyužil najdôležitejšie riešenie – nezavolal na tiesňovú linku 112 a neoznámil číslo železničného priecestia," uviedli poľské železnice.
Napriek dramatickému priebehu nehody sa nikto nezranil. Zranenia neutrpeli cestujúci ani personál vlaku a bez ujmy vyviazli aj ľudia, ktorí sa snažili dodávku dostať z koľají. Incident však spôsobil viac než dvojhodinové obmedzenia v železničnej doprave.
Vodič požil alkohol, teraz má problém
Polícia následne informovala, že vodič dodávky bol pod vplyvom alkoholu. Prípad sa dostane pred súd.
Železničiari zároveň pripomenuli, ako treba postupovať v prípade, že vozidlo uviazne na priecestí. Ak hrozí bezprostredné nebezpečenstvo, vodič v Poľsku môže podľa tamojších zákonov závory preraziť a opustiť priecestie. Takýto postup je v súlade s predpismi a zároveň aktivuje bezpečnostné mechanizmy na železnici.
Na každom železničnom priecestí sa zároveň nachádza žltá informačná nálepka s tiesňovým číslom a jedinečným identifikačným číslom priecestia. Vďaka týmto údajom môžu záchranné zložky rýchlo určiť miesto udalosti a v prípade potreby zastaviť železničnú dopravu.