Libanon hlási po útoku Izraela 3 mŕtvych: Hizballáh hovorí o porušení prímeria

BEJRÚT - Izraelský útok na juhu Libanonu si vo štvrtok vyžiadal tri obete, informovali tamojšie štátne médiá. Izraelská armáda tvrdí, že cielila na členov militantného hnutia Hizballáh. To obvinilo židovský štát z porušenia prímeria, píše o tom agentúra AFP.
Libanonská štátna tlačová agentúra NNA uviedla, že „traja ľudia boli zabití a jedna osoba bola zranená pri útoku nepriateľského dronu na vozidlo“ na juhu krajiny. Šlo o tretí podobný incident od utorka, čím sa počet mŕtvych po izraelských útokoch v Libanone tento týždeň zvýšil najmenej na sedem.
Izraelská armáda neskôr uviedla, že jej vojaci „identifikovali piatich teroristov z Hizballáhu, ktorí pre nich predstavovali hrozbu“. Pri inom incidente vyhlásila, že rovnako „identifikovali ozbrojeného teroristu Hizballáhu“. „Po identifikácii izraelské vzdušné sily a pozemné sily spustili paľbu na teroristov a zlikvidovali ich, aby odstránili hrozbu,“ uviedla armáda. V samostatnom vyhlásení izraelské vojsko uviedlo, že počas „operačnej činnosti“ v južnom Libanone bol zabitý jeden jeho vojak. Hizballáh v reakcii uviedol, že Izrael sa dopustil vážneho porušenia prímeria. Podľa vyhlásenia hnutia šlo o priamy útok na civilistov a tretie porušenie prímeria od jeho uzavretia.