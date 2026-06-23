Trump naložil odchádzajúcemu Starmerovi: TÝMITO rozhodnutiami si podľa neho veľmi uškodil

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump kritizoval pôsobenie odchádzajúceho britského premiéra Keira Starmera, ktorý v pondelok oznámil zámer odstúpiť z funkcie. Podľa Trumpa si Starmer „veľmi uškodil“ svojím prístupom k energetike, migrácii a vzťahom s Washingtonom, informovala agentúra AFP.
„Myslím si, že je to milý človek,“ povedal Trump novinárom počas podujatia v Oválnej pracovni. Následne však Starmerovi vytkol nesprávne riadenie britskej energetickej politiky, pretože nevyužíva zásoby ropy v Severnom mori. Podľa Trumpa bolo chybou aj to, že Starmer umožnil výstavbu „veterných elektrární všade navôkol“. Trump poukázal i na paradox, keď „Spojené kráľovstvo nakupuje veľkú časť svojej energie....z Nórska“, ktoré ropu ťaží v Severnom mori, z ktorého má Británia oveľa väčší diel, ale „nechce ho využívať z environmentálnych dôvodov.“
Trump, ktorý odchod Starmera predpovedal v príspevku na svojej sociálnej sieti Truth Social, uviedol, že britský premiér je „tak trochu jeho priateľom“, ale v otázkach aliancie NATO a vojny s Iránom nepodporoval Spojené štáty dostatočne.
Dostali sa spolu do sporu
Obaja lídri sa dostali do sporu okrem iného aj pre využitie britských vojenských základní na Cypre pri útokoch USA a Izraela proti Iránu. Trump vyjadril nespokojnosť s tým, že Londýn podľa neho príliš dlho schvaľoval americkú žiadosť o využitie leteckej základne RAF Akrotiri na Cypre na bombardovanie iránskych cieľov. „Povedal, že nemôžeme použiť ostrov na pristátie. To sa stalo prvýkrát,“ vyhlásil Trump. Dodal, že Starmer napokon ustúpil, no toto rozhodovanie bolo „zlým krokom“, ktorý mu „veľmi uškodil“. „Želám mu všetko dobré,“ povedal Trump. „Má však dva problémy: energetiku a migráciu – a kriminalitu. Ale najmä energetiku a migráciu. Veľmi, veľmi si tým uškodil.“
Starmer v pondelok oznámil, že odstúpi z funkcie lídra Labouristickej strany, no počas procesu odovzdania vedenia zostane premiérom. K rozhodnutiu o odchode ho - podľa AFP - viedli mesiace tlaku zo strany poslancov vlastnej strany a oslabovanie jeho politickej autority po slabých výsledkoch v miestnych a regionálnych voľbách. Za Starmerovho pravdepodobného nástupcu sa považuje veterán Labouristickej strany Andy Burnham, bývalý starosta Veľkého Manchestru, ktorý sa vrátil do parlamentu. Ak by sa stal premiérom, bol by siedmym predsedom britskej vlády za posledných desať rokov.