Ohnivé INFERNO pri Jadrane: Obľúbený chorvátsky ostrov v plameňoch! VIDEO Požiar hasia aj lietadlá

SVETA NEDJELJA - V obľúbenom dovolenkovom raji Slovákov vypukol v pondelok popoludní rozsiahly požiar, ktorý zachvátil hustú borovicovú vegetáciu v okolí obce Sveta Nedjelja na chorvátskom ostrove Hvar. Hasiči hlásili mimoriadne náročný zásah v ťažko prístupnom teréne a do akcie museli nasadiť aj lietadlá na hasenie požiarov.
„Domy sa nám podarilo ubrániť, ale horí hustá borová šuma. Terén je ťažký a neprejazdný. Boj stále pokračuje,“ uviedol v pondelok podvečer veliteľ hvarských hasičov Nikola Škare, ktorého jednotka zasahovala na mieste od 18. hodiny.
Ako potvrdil župný veliteľ hasičov Ivan Kovačević, na pomoc bol okamžite vyslaný kanadér. Na mieste zasahovalo päť vozidiel a 21 hasičov, pričom situáciu pomáhajú zvládať aj kolegovia z DVD Stari Grad a DVD Jelsa.
Počet kanadérov sa zvyšoval každú hodinu
Situácia sa rýchlo menila. O 19:50 h dorazil na miesto požiaru tretí kanadér a od 20:20 h už nad ohniskom pracovali štyri lietadlá naraz.
O 21:00 h museli letecké sily zásah ukončiť pre tmu, no pozemné jednotky zostali na mieste a pokračovali v hasení a kontrole ohnísk počas celej noci. Podľa hasičov je situácia „momentálne stabilizovaná“, no oheň stále vyžaduje dohľad. Ráno má prebehnúť výmena unavených hasičov, ktorí zostali na mieste požiaru.
Problémy aj na Čiove, požiar nastal po údere blesku
Náročnú situáciu mali v pondelok aj hasiči na ostrove Čiovo. Po údere blesku okolo 16. hodiny sa tam vznietila vegetácia a oheň sa rýchlo šíril. Na mieste zasahovalo 51 hasičov, 16 vozidiel, pomáhal aj hasičský čln a zhora zhadzovali vodu dva kanadéry.