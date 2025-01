Šok na trhoch: Dolár výrazne oslabuje po prekvapivom kroku Trumpa!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Rourke)

LONDÝN/NEW YORK - Americký dolár dnes výrazne oslabuje voči euru aj ďalším menám po správe, že nový americký prezident Donald Trump pri svojej dnešnej inaugurácii ešte nezavedie nové clá na dovoz do Spojených štátov. Jednotná európska mena si voči doláru krátko pred 16.30 h SEČ pripisovala zhruba 1,3 percenta a dostala sa nad 1,04 USD.

Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, v rovnakom čase strácal zhruba 1,2 percenta a pohyboval sa v tesnej blízkosti 108 bodov. Minulý týždeň sa index vyšplhal až na 110,17 bodu, teda na najvyššiu úroveň za viac ako dva roky, napísala agentúra Reuters. List The Wall Street Journal uviedol, že Trump dnes namiesto okamžitého zavedenia nových ciel prostredníctvom exekutívneho príkazu iba vyzve federálne úrady na preskúmanie obchodnej politiky a posúdenie vzťahov s obchodnými partnermi.

Dolár v poslednom čase posilňoval kvôli očakávaniu, že Trumpove plány zahŕňajúce zavádzanie nových ciel podporia infláciu v Spojených štátoch. To by podkopalo schopnosť americkej centrálnej banky (Fed) znižovať úrokové sadzby. "Finančné trhy započítali do cien riziko exekutívnych príkazov ohľadom ciel, ktoré sa nezrealizuje," uviedol analytik Francesco Pesole zo spoločnosti ING. Okrem obchodnej politiky zaujímajú finančné trhy aj Trumpove kroky v oblasti daní a migrácie.