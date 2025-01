Začnime pomaly šetriť: Slovákov čaká V TEJTO krajine historicky NAJDRAHŠIA letná dovolenka!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ZÁHREB – Inflácia nerastie len na Slovensku. Na vyššie ceny si budú musieť zvyknúť aj obyvatelia obľúbenej krajiny s letnými dovolenkovými destináciami. Slováci už tradične trávia najviac času pri mori prevažne v Chorvátsku. Tento rok si budú musieť siahnuť hlboko do vrecka. Vyššiu mieru inflácie už domáci pociťujú niekoľko mesiacov. Horšie je, že do leta sa môže ešte zvýšiť.

Pri pohľade na prvý odhad indexu spotrebiteľských cien, ktorý zverejnil chorvátsky Štátny štatistický úrad (DZS), bola miera inflácie v decembri 2024 na ročnej báze 3,4 percenta oproti minulému roku. V porovnaní s novembrom 2023 vzrástla o 0,1 percenta. Informuje o tom Vecernij.hr. Išlo pritom o obdobie mimo letnej dovolenkovej sezóny.

Október 2024 bol pre spotrebiteľov po dlhšej dobe mesiac, kedy sa prerušil trend spomaľovania rastu cien. Inflácia prudko vzrástla o 2,2 percenta a v novembri o ďalších 2,8. Podľa prvých odhadov DZS bola inflácia v roku 2024 na úrovni troch percent.

Odhady pre rok 2025

Ročná miera inflácie v roku 2025 bude podľa odhadov bohužiaľ ešte vyššia. "Len za služby si v Chorvátsku ľudia priplatia o 5,6 percenta viac. Pri skupine potravín (nie sú uvedené konkrétne druhy), nápojov a tabaku sa miera inflácie zvýši na 4,8 percenta. Pri energiách to bude 1,6 a pri priemyselných výrobkoch 0,7 percenta," uvádza DZS.

Keď si to porovnáme s minulým rokom, tak napríklad oproti novembru 2024 služby v Chorvátsku zdraželi o 0,6 a potraviny, nápoje, tabak a energie zhodne o 0,4 percenta. Ceny priemyselných výrobkov oproti tomu klesli o 0,9 percenta.

Najnovšie údaje by mala DZS zverejniť už 16. januára. Index miery inflácie sa určí podľa klasifikácie ECOICOP (Európska klasifikácia individuálnej spotreby podľa účelu). Publikuje ju štatistické oddelenie OSN. Účel výdavkov na individuálnu spotrebu rozdeľuje do troch sektorov, a to domácností, verejnej správy a neziskových organizácií.

Najvyššia v eurozóne

Podľa údajov Eurostatu bola ročná miera inflácie v Chorvátsku ku koncu roka 2024 na úrovni 4,5 percenta, čo je najviac zo všetkých členských krajín eurozóny. Na druhom mieste skončilo Belgicko s 4,4 percentami. V celej eurozóne bola priemerná ročná miera inflácie v decembri minulého roka na úrovni 2,4 percenta.