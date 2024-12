Čína predĺži antidumpingové vyšetrovanie dovozu brandy z EÚ o tri mesiace

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

PEKING - Čína predĺži antidumpingové vyšetrovanie dovozu brandy z krajín Európskej únie o tri mesiace. Uviedlo to v stredu čínske ministerstvo obchodu. Predĺžená lehota na vyšetrovanie tak bude o polovicu kratšia, než umožňujú pravidlá v tejto oblasti. Podľa nich je možné po ukončení ročného vyšetrovania toto predĺžiť o ďalších šesť mesiacov. Informujeme na základe správy agentúry Reuters.

Vyšetrovanie spustila Čína 5. januára s tým, že sa do roka dokončí. Už vtedy však oznámila, že nie je vylúčené predĺženie o ďalších šesť mesiacov. Teraz ministerstvo obchodu informovalo, že vyšetrovanie predlžuje o tri mesiace do 5. apríla, pričom ako dôvod uviedlo "zložitosť" procesu. Medzitým v októbri Čína zaviedla dočasné clá na dovoz brandy z EÚ, čo sa najviac dotklo francúzskych producentov koňaku vrátane Hennessy a Rémy Martin. Peking vtedy uviedol, že predbežné vyšetrovanie ukázalo, že dumping v EÚ poškodzuje čínskych producentov alkoholu.

Európska komisia oficiálne podala sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie

Za vyšetrovaním a krokmi Číny však mnohí analytici vidia francúzsku podporu uvaleniu vysokých ciel na dovoz elektromobilov z Číny do Európskej únie. Celková hodnota vývozu brandy z Francúzska na čínsky trh totiž vlani predstavovala zhruba 1,7 miliardy USD (1,64 miliardy eur) a z tejto krajiny pochádzalo až 99 % z celkového objemu dovozu brandy do Číny. Na základe dočasných opatrení musia dovozcovia brandy z EÚ do Číny zložiť vopred bezpečnostné zálohy vo výške takmer 40 % z hodnoty dovozu. Francúzske ministerstvo obchodu označilo kroky Číny za "neprijateľné" a porušujúce pravidlá svetového obchodu. V novembri Európska komisia oznámila, že oficiálne podala na dočasné antidumpingové clá Číny sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).