Spojené štáty varujú! Oslabený Irán by sa mohol snažiť vyvinúť jadrové zbrane

(Zdroj: TASR/AP/Manuel Balce Ceneta)

WASHINGTON - Vláda amerického prezidenta Joea Bidena sa obáva, že oslabený Irán by mohol vyvinúť jadrovú zbraň. Uviedol to v nedeľu poradca prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ktorý podľa vlastných slov s touto hrozbou oboznamuje tím novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa. Informovali o tom televízia CNN a agentúra Reuters.

Vplyv Iránu v regióne utrpel v dôsledku útokov Izraela na jeho spojencov, palestínsky Hamas a libanonský Hizballáh, po zosadení sýrskeho prezidenta Bašára Asada, spojenca Teheránu.

archívne video

Juraj Blanár o dôvodoch rozšírenia sankcií EÚ voči Iránu (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Izraelské útoky na iránske objekty, ako sú továrne na rakety a zariadenia protivzdušnej obrany, znížili konvenčný vojenský potenciál Teheránu, povedal Sullivan pre CNN. Podľa jeho slov sa v tejto súvislosti v Iráne ozývajú hlasy, podľa ktorých by sa mohla krajina snažiť získať jadrové zbrane a prehodnotiť svoju nukleárnu doktrínu.

Irán rozšíril obohacovanie uránu

Irán zdôrazňuje, že jeho jadrový program je mierový, no rozšíril obohacovanie uránu, odkedy Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v úrade prezidenta (2017-21) stiahol USA z dohody veľmocí s Teheránom o obmedzení iránskych nukleárnych aktivít výmenou za zmiernenie sankcií.

Podľa Sullivana existuje riziko, že Teherán by od svojich prísľubov nevyrobiť jadrové zbrane mohol upustiť. "Je to riziko, na ktoré sa teraz snažíme dávať pozor. Je to riziko, o ktorom osobne informujem prichádzajúci tím," povedal poradca s tým, že záležitosť konzultoval aj s Izraelom.

Sprísnenie sankcií po Trumpovom nástupe

Trump, ktorý sa ujme funkcie 20. januára 2025, by sa podľa Reuters mohol vrátiť k svojej tvrdej línii voči Iránu sprísnením sankcií voči jeho ropnému odvetviu. Sullivan tvrdí, že Trump bude mať príležitosť na diplomaciu vzhľadom na "oslabenosť" Iránu. "Možno sa mu to teraz podarí v situácii, v akej sa Irán nachádza, a dosiahnuť jadrovú dohodu, ktorá obmedzí jadrové ambície Iránu dlhodobo," doplnil.