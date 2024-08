Blinken diskutoval o Blízkom východe s kolegami z Francúzska a Británie

Antony Blinken (Zdroj: SITA/AP Photo/Suhaimi Abdullah)

Vo vyhlásení francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, citovanom denníkom The Times of Israel (TOI), sa uvádza, že ministri sa dohodli, že "budú naďalej vyzývať všetky strany na čo najväčšiu zdržanlivosť s cieľom zabrániť akýmkoľvek regionálnym otrasom, ktoré by mali ničivé dôsledky pre krajiny v regióne a pre mierové vyhliadky, počnúc trvalým prímerím v Pásme Gazy". Napätie na Blízkom východe vzrástlo po stredajšom atentáte na vodcu palestínskeho militantného hnutia Hamas Ismáíla Haníju v Teheráne. Tento útok sa odohral deň po tom, ako izraelský útok v Bejrúte zabil Fuáda Šukra, vojenského veliteľa libanonskej teroristickej organizácie Hizballáh.

Blinken a Séjourné podľa tlačovej správy diskutovali o pokračujúcom úsilí o dosiahnutie prímeria s cieľom zabezpečiť prepustenie izraelských rukojemníkov a prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, ako aj o dôležitosti zabrániť ďalšej eskalácii konfliktu na Blízkom východe a o výzvach, ktoré predstavujú hrozby zo strany Iránu. V sobotu Blinken hovoril aj s ministrom zahraničných vecí Spojeného kráľovstva Davidom Lammym. Washington informoval, že obaja ministri potvrdili potrebu deeskalovať rastúce napätie na Blízkom východe a zabrániť rozšíreniu konfliktu. "Zdôraznili, že je dôležité čo najskôr dokončiť dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov, o ktorej sa rokuje," dodáva sa vo vyhlásení.