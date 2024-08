Uniknite horúčavám: 6 tipov na miesta v Dolnom Rakúsku, kde sa príjemne schladíte

Vyberte sa na nezabudnuteľný výlet do nádherných termálnych kúpeľov a na prírodné pláže v Dolnom Rakúsku, niektoré z nich sa nachádzajú len kúsok od Bratislavy. Navštívte kúpele Bad Vöslau s ich minerálnymi prameňmi a rozsiahlou záhradou, alebo sa ponorte do kultúry a fotografie na festivale La Gacilly v kúpeľnom meste Baden. Pre milovníkov jazier je tu krásne jazero Seebad v Lunz am See a pre rodiny s deťmi je ideálna Dunajská pláž Luberegg s bezpečnými podmienkami na kúpanie. Objavte aj historické termálne kúpele Fischau alebo sa osviežte po turistike pri riečke Schwarza v Höllentali. Tieto miesta ponúkajú dokonalú kombináciu relaxu, športu a prírodných krás, ale najmä osvieženie počas horúceho leta.