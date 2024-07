Macron vylúčil odstúpenie zo svojej funkcie: Naznačil, kedy vymenuje novú vládu

(Zdroj: SITA/John Thys, Pool Photo via AP)

Macron sa takto vyjadril krátko po tom, čo strany ľavicovej koalície Nový ľudový front (NFP) - nečakaný víťaz nedávnych predčasných parlamentných volieb - oznámili, že ich kandidátkou na premiérku bude Lucie Castetsová, vysoká štátna úradníčka pôsobiaca vo sfére boja proti daňovým podvodom a finančnej kriminalite. V prvom rozhovore od skončenia druhého kola volieb zo začiatku júla Macron uznal prehru svojho centristického bloku, odmietol sa však vyjadriť k návrhu NFP na premiérsky post, o ktorom strany ľavicového bloku podľa televízie BFM TV rokovali 15 dní. Súčasná úradujúca vláda sa podľa Macrona bude "starať o aktuálne záležitosti počas olympijských hier", ktoré potrvajú do 11. augusta. "Do polovice augusta nie sme v pozícii, aby sme mohli veci zmeniť, pretože by to vyvolalo neporiadok," dodal.

Castetsová pre širšiu verejnosť úplne neznáma

Agentúra AP uviedla, že konkrétny termín, kedy musí Macron vymenovať nového premiéra alebo premiérku, neexistuje, ale v tejto záležitosti rozhoduje výlučne on sám. Predseda novej vlády by však potreboval podporu väčšiny zákonodarcov, aby sa zabránilo hlasovaniu o nedôvere. Francúzsky prezident už vopred vyhlásil, že za premiéra vymenuje iba takého kandidáta, ktorý má podporu "stabilnej a nevyhnutne pluralitnej" koalície. Castetsová je absolventkou univerzít Sciences Po a London School of Economics. Pôsobila na generálnom riaditeľstve ministerstva financií a neskôr prešla do úradu Tracfin, ktorého cieľom je získavať spravodajské informácie potrebné na boj proti praniu špinavých peňazí či financovaniu terorizmu.

Podľa spravodajského kanálu France24 je Castetsová pre širšiu verejnosť úplne neznáma. NFP ju opísal ako "líderku združených bojov za obranu a podporu verejných služieb". Castetsová vo svojom vyhlásení zaslanom agentúre AFP uviedla, že je návrhom NFP poctená a v prípade, že bude do funkcie premiérky zvolená, sa chce podľa svojich vlastných slov usilovať o zvrátenie Macronovej dôchodkovej reformy, ktorou sa zvýšil vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov. Parlamentné voľby vo Francúzsku sa konali na prelome júna a júla. Zvíťazil v nich NFP socialistov, zelených, komunistov, krajne ľavicovú stranu Nepoddajné Francúzsko a ďalšie menšie ľavicové subjekty. Na druhom mieste vo voľbách skončili Macronovi centristi a na treťom krajne pravicové Národné združenie Mariny Le Penovej.