Pri prvom behu s býkmi v Pamplone utrpelo zranenia šesť ľudí

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alvaro Barrientos)

Jedna osoba utrpela zranenia hlavy a zvyšných päť odišlo prevažne s pomliaždeninami, uviedol hovorca miestnej zdravotníckej služby pre španielsku verejnoprávnu televíziu RTVE. Viacerých zranených hospitalizovali. V Pamplone sa v sobotu začali deväťdňové slávnosti sv. Fermína, známe najmä vďaka tradičnému behu s býkmi. Každý deň až do 14. júla bude stovky ľudí naháňať šesť býkov úzkymi uličkami mesta. Trasa dlhá necelých 850 metrov vedie z ohrady až do mestskej býčej arény, kde zvieratá večer zabijú pri býčích zápasoch.

V minulosti došlo aj k niekoľkým úmrtiam

Každoročne sa pri takýchto behoch zrania desiatky ľudí, zväčša mladých mužov. Obvykle im zranenia spôsobia pády, prípadne ich býk pošliape či naberie na rohy. V minulosti došlo aj k niekoľkým úmrtiam. Od roku 1924 pri týchto behoch zomrelo 16 ľudí, pričom k poslednému úmrtiu prišlo v roku 2009, píše DPA.

Slávnosti v Pamplone, ktorých počiatok sa datuje ešte do stredoveku, sa stali celosvetovo známymi vďaka románu Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926. Aj vďaka nemu do Pamplony na sviatok sv. Fermína každoročne zavítajú tisíce zahraničných turistov, a to aj napriek protestom aktivistov za práva zvierat. Súčasťou osláv, na ktorých sa tradične vypije množstvo vína, sú aj koncerty, či náboženské procesie.