Za vniknutie do parlamentu poslali v Hongkongu za mreže 12 protestujúcich

Hongkonský súd v sobotu odsúdil 12 ľudí na tresty odňatia slobody v rozmedzí od viac ako štyroch do siedmich rokov v prípade spojenom s útokom na mestský zákonodarný zbor počas prodemokratického protestu v roku 2019. (Zdroj: X/firstpost)

HONGKONG - Dovedna 12 ľudí odsúdili v sobotu v Hongkongu za výtržností súvisiace s vniknutím do tamojšieho parlamentu, ku ktorému došlo počas protivládnych protestov v roku 2019. Zároveň im uložili tresty odňatia slobody až do výšky siedmych rokov, informuje agentúra Reuters.

Medzi odsúdenými je napríklad aj 45-ročný herec Gregory Wong, ktorého poslali do väzenia na šesť rokov a dva mesiace. Akékoľvek previnenie poprel. Politickí aktivisti Ventus Lau a Owen Chow, ktorí sa naopak k obvineniam priznali, dostali väzenské tresty vo výške 54 mesiacov a 20 dní a 61 mesiacov a 15 dní.

archívne video

Hongkong sa pripravuje na oslavy lunárneho Nového roka (Zdroj: profimedia.sk)

K vniknutiu do sídla parlamentu došlo 1. júla 2019. Demonštranti na budove porozbíjali okná a vtrhli do nej. Sudca hongkonského súdu Li Či-ho označil vo verdikte tento incident za "vážny" zásah do fungovania právneho štátu. Podrobne opísal, ako si demonštranti prerazili cestu do parlamentu, obhádzali ju vajíčkami a na jej steny nasprejovali politické heslá. Išlo o súčasť masových protivládnych prodemokratických protestov, ktoré v Hongkongu prebiehali od júna 2019 a trvali zhruba sedem mesiacov.

Prodemokratickí demonštranti vtedy najskôr žiadali, aby vláda stiahla sporný návrh zákona, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestných činov vydávať do pevninskej Číny. Neskôr boli ich protesty zamerané najmä voči proti zasahovaniu Číny do osobitného autonómneho štatútu Hongkongu. Peking zaviedol v roku 2020 - v reakcii na protesty - v Hongkongu prísny zákon o tzv. národnej bezpečnosti. V spojitosti s protestmi zároveň zadržali viac ako 10.000 ľudí a stíhaných bolo takmer 2900 osôb.