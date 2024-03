Snemovňa prijala návrh zákona o predaji alebo zákaze TikToku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

V snemovni návrh získal širokú podporu demokratov i republikánov, ktorí sa obávajú, že súčasná vlastnícka štruktúra TikToku je hrozbou pre národnú bezpečnosť. Podľa kritikov by údaje používateľov mohla získať čínska vláda. Zákon by bol v prípade nadobudnutia účinnosti vážnym problémom pre platformu krátkych videí, ktorej popularita po celom svete rýchlo vzrástla. V Spojených štátoch má 170 miliónov používateľov. Americký prezident Joe Biden uviedol, že by zákon podpísal. Viacerí kľúčoví senátori však namietajú proti takémuto drastickému kroku.

Otázka národnej bezpečnosti

Návrh "zákona o ochrane Američanov pred aplikáciami kontrolovanými zahraničnými protivníkmi" vyžaduje, aby čínska materská spoločnosť ByteDance predala TikTok do 180 dní. Prezidentovi tiež dáva právomoc zakázať z dôvodov národnej bezpečnosti iné aplikácie. Nové kroky Washingtonu spoločnosť TikTok prekvapili po tom, ako si profil na jej sociálnej sieti nedávno v rámci predvolebnej kampane založil aj Biden, uviedol denník Wall Street Journal. Jeho predchodca Donald Trump medzičasom zmenil postoj v tejto otázke. Ako prezident sa pokúsil TikTok zakázať výnosom, čo znemožnili americké súdy.

Trump je proti zákazu TikToku

Tento pondelok Trump vyhlásil, že je proti zákazu TikToku, pretože by to posilnilo spoločnosť Meta, vlastníka siete Facebook, ktorú označil za "nepriateľa ľudu". Čína v stredu kritizovala konanie amerických politikov voči TikToku ako "šikanovanie" a varovala, že jeho zákaz by bol krokom, ktorý by sa Spojeným štátom vrátil. TikTok popiera spojenie s čínskou vládou a tvrdí, že zmenil štruktúru spoločnosti tak, aby údaje amerických používateľov zostávali v USA.