Dmitrij Medvedev s pohárom vína (Zdroj: profimedia.sk)

Ruský nezávislý portál The Insider prišiel na to, čo motivuje k útokom proti Západu podpredsedu ruskej Rady národnej bezpečnosti a exprezidenta Dmitrija Medvedeva. Jeho ataky sa spusia vždy, keď dostane z Talianska dodávku kvalitných vín.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 748 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Už v roku 2017 poukázal protikorupčný fond medzičasom zosnulého opozičného lídra Alexeja Navaľného na spojenie Medvedeva s toskánskym vinárstvom Fattoria della Aiola.

Táto spoločnosť bola v tom čase pod offshorovou firmou Furcina LTD. Tá patrila Medvedevovmu bývalému spolužiakovi a priateľovi Iljovi Jelisejevovi. Ten je predsedom predstavenstva ruskej banky Gasprombank, na ktorú uvalili sankcie mnohé západné štáty a aj Ukrajina. To sa však netýka Európskej únie a tak môže vinárstvo veselo dodávať zásielky exprezidentovi.

Tak sa stalo aj po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 17. júna 2022. Zásielka putovala prostredníctvom rôznym spoločností, až ju prijala spoločnosť Rue de Vin LLC, ktorá je prepojená s ruskou firmou JSC Skalistyj Bereg. Tú zas založila nadácia SocGosProyekt, ktorá je podľa Navaľného fondu ovládaná Medvedevom.

A tu sa prejavila súvislosť dodávky vína s Medvedevovmi útokmi. Len o dva dni po dodaní sa exprezident pustil do šéfky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej a nazval ju tetou. Okrem toho predpovedal koniec EÚ.

Situácia sa opäť opakovala o mesiac, po ďalšej nádielke vína z Talianska. Nasledovali útoky na európskych lídrov, ktorých nazv al bláznami. Bokom neostal ani americký prezident Joe Biden. Toho ruský exprezident nazval senilným starcom.

V roku 2022, po obdržaní ďalšej chutnej zásielky, Medvedev zaútočil na "banderovských degenerátov". O Medvedevovi je známe, že ukrajinských lídrov považuje za prívržencov ukrajinského nacionalistického vodcu Stepana Banderu. Ten spolupracoval s nacistami a napokon skončil vo väzení. O rok, po ďalšej dodávke talianskeho moku, sa Medvedev pre zmenu vyhrážal jadrovou vojnou.