Izrael a Hamas sa zatiaľ neblížia k dohode o prímerí v Gaze

Pásmo Gazy počas vojny medzi Izraelom a Hamasom (Zdroj: SITA/AP/Ariel Schalit)

DAUHA - Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa zatiaľ neblížia k dohode o prerušení bojov v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov. Oznámil to v utorok Katar, ktorý sprostredkuje rokovania, s tým, že situácia je naďalej "veľmi zložitá". Informujeme podľa správy agentúry AFP.

Napriek týždne trvajúcim rokovaniam, v ktorých sa angažujú sprostredkovatelia zo Spojených štátov, Kataru a Egypta, sa v pondelok začal posvätný mesiac moslimov - ramadán - bez očakávaného prímeria a výmeny väzňov. "Nie sme blízko dohody, čo znamená, že nevidíme, že by strany smerovali k jazyku, ktorý by mohol vyriešiť súčasné nezhody ohľadom implementácie dohody," uviedol hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Mádžid Ansárí na tlačovej konferencii.

Situácia je naďalej veľmi dôležitá

Všetky strany však podľa Ansárího pokračujú v rokovaniach v záujme dosiahnutia dohody. Hovorca vyjadril nádej, že sa to podarí ešte v priebehu ramadánu. Nedokázal však odhadnúť, ako dlho dosiahnutie dohody potrvá, pričom vysvetlil, že situácia je naďalej veľmi zložitá. Katar robí všetko, čo je v jeho silách, aby obe strany nasmeroval k dohode. Politický líder Hamasu Ismáíl Haníja v nedeľu uviedol, že jeho hnutie je otvorené rokovaniam s Izraelom. Dodal, že Hamas chce trvácne prímerie a stiahnutie izraelských vojakov z Gazy či väčší prístup k humanitárnej pomoci. Izrael však odmieta úplne stiahnutie svojich vojsk z tejto palestínskej enklávy a premiér Benjamin Netanjahu prisľúbil, že sa bude usilovať o zničenie Hamasu aj po uzavretí prímeria.

Militanti do Pásma Gazy uniesli asi 250 rukojemníkov

Vojna v Pásme Gazy vypukla 7. októbra po útoku Hamasu na juh Izrael, pri ktorom zomrelo približne 1160 ľudí, zväčša civilistov. Militanti tiež do Pásma Gazy uniesli asi 250 rukojemníkov, pričom Izrael predpokladá, že v Gaze je stále 99 z nich a 30 ich už zrejme zomrelo. Odvetné útoku Izraela a pozemné ofenzíva do Pásma Gazy si vyžiadali podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva už vyše 31.110 obetí. Koncom novembra Katar sprostredkoval týždňové prímerie v Pásme Gazy, ktoré viedlo k prepusteniu niektorých rukojemníkov i palestínskych väzňov z izraelských väzníc. Počas prímeria sa podarilo do Gazy doručiť i veľmi potrebnú humanitárnu pomoc.