Jekaterina Mizulinová má byť jeho milenkou: Teraz sa Putinova Barbie rozzúrila na internete

Jekaterina Mizulinová má byť novou milenkou Vladimira Putina. (Zdroj: SITA/AP/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev, Instagram)

Od začiatku ukrajinskej vojny pred vyše dvoma rokmi sa súkromný život ruského prezidenta Vladimira Putina stal stredobodom záujmu verejnosti viac ako kedykoľvek predtým. Špekuluje sa o možných chorobách, ako aj o ľuďoch, ktorí sú mu údajne blízki.

O Putinovi sa v médiách hovorí, že má aféru s Mizulinovou

Už nejaký čas sa v britskom denníku „Daily Star“ objavujú správy o Jekaterine Mizulinovej, ktorá má podľa novín spojenie s Vladimirom Putinom. Preto ju denník nazýva aj „Putinova internetová cárovná“ alebo „Barbie milenka“ alebo „Putinova-Barbie“. Pre divoké špekulácie samozrejme neexistujú žiadne dôkazy. Jekaterina Mizulinová však diskrétnosť o svojom súkromnom živote neberie až tak vážne, to je isté. Na svojom telegramovom účte denne rozpráva o svojom každodennom živote – s výnimkou Putina.

Údajná Putinova milenka zúri na telegrame

Teraz podľa Daily Star mala Putinova domnelá milenka zrejme všetkého dosť. Vo svojom najnovšom príspevku prezradila, že mala hroznú skúsenosť s používaním obľúbeného stylingového nástroja, ktorý jej vytrhol vlasy. Jekaterina Mizulinová napísala: "Hovorím vám - včera som bola naštvaná, pretože som veľmi trpela kvôli styleru Dyson."

Niektoré časti zariadenia sa vraj „jednoducho odlomili“. "Odporúčam vám, aby ste si túto vec nekupovali. Stojí to veľa peňazí a ešte viac miniete, aby ste si zachránili svoju hrivu. Toto je druhýkrát, čo sa také niečo stalo; naposledy to trvalo dva roky ich "obnoviť (vlasy , pozn. red.),“ zúrila ďalej.