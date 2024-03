Švédsko neplánuje mať u seba jadrové zbrane: Potvrdil to premiér so šéfom NATO

Ulf Kristersson a Jens Stoltenberg (Zdroj: TASR/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

BRUSEL - Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg krátko pred plánovaným vztýčením švédskej vlajky pred budovou sídla NATO v Bruseli v pondelok privítal Švédsko ako 32. člena Aliancie. Spoločne so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom potvrdil, že NATO neplánuje rozmiestnenie stálych základní NATO a jadrových zbraní vo Švédsku.

Kristersson uviedol, že jeho krajina svojím členstvom v Aliancii "preberá svoje záväzky v ich celistvosti". Podľa neho má Švédsko porozumenie pre potreby všetkých obranných kapacít NATO vrátane jadrovej stratégie. "Zároveň však nevidíme potrebu, aby sme v tejto chvíli mali na švédskej pôde stále základne alebo jadrové zbrane," zdôraznil.

archívne video

Krajiny V4 podporujú vstup Švédska a Fínska do NATO (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Podľa Stoltenberga už samotný vstup Švédska do NATO mení vojensko-bezpečnostnú geografiu regiónu Baltského mora a zvýši ochranu členských štátov Aliancie v tejto oblasti. V súvislosti so samotným Švédskom zopakoval, že škandinávska krajina po svojom oficiálnom vstupe do Aliancie minulý štvrtok zaujala právoplatné miesto za stolom medzi spojencami a chráni ju teraz článok 5 Severoatlantickej zmluvy o kolektívnej obrane. Poznamenal, že Švédsko sa vzdalo neutrality po 200 rokoch.

Ulf Kristersson (Zdroj: TASR/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

Pochvalne sa vyjadril o švédskej armáde a obrannom priemysle. Pripomenul, že Švédsko zvýšilo svoje obranné výdavky a na armádu teraz míňa viac než dve percentá HDP. Ako pokračoval šéf Aliancie, keď ruský prezident Vladimir Putin pred dvoma rokmi napadol Ukrajinu, "chcel mať menej NATO" a zničiť Ukrajinu ako suverénny štát. "Dosiahol však to, že NATO je teraz väčšie a silnejšie a Ukrajina je bližšie k NATO," uviedol Stoltenberg a dodal, že vstup Ukrajiny do Aliancie už tiež nie je otázkou 'či', ale 'kedy'.