Orbán prezradil detaily rozhovoru s Trumpom: Na Ukrajinu nechce dať ani cent! Takto chce ukončiť vojnu

BUDAPEŠŤ - Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý sa podľa všetkého opäť stane kandidátom amerických republikánov na prezidenta, nemieni finančne podporovať Ukrajinu, a je presvedčený, že tak ukončí vojnu Ruska proti tejto krajine. Po návrate z návštevy Spojených štátov, kde sa zišiel s Trumpom, to v rozhovore pre televíziu M1 povedal maďarský premiér Viktor Orbán.

Trump má podľa Orbána ohľadom konfliktu na Ukrajine "veľmi jasnú víziu, s ktorou je ťažké nesúhlasiť". Trump podľa neho nechce dať na vojnu "ani cent", a preto vojna skončí. "Je predsa zrejmé, že Ukrajina nemôže stáť na vlastných nohách. A ak jej Američania spoločne s Európanmi nebudú dávať zbrane a peniaze, vojna skončí," vyložil Orbán Trumpov pohľad na vojnu. Bývalý americký prezident si podľa neho myslí, že keď Spojené štáty Ukrajinu prestanú finančne podporovať, Európa to sama nezvládne a konflikt skončí.

Trump je tiež presvedčený, že ak majú Európania strach z Ruska alebo chcú posilniť svoju bezpečnosť, majú si za to sami zaplatiť, povedal Orbán, ktorý sa s republikánskym politikom zišiel v piatok.

Ruskojazyčný servis BBC pripomína, že Trump sa opakovane pochvalne vyjadril o ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Tvrdí, že by konflikt na Ukrajine, ktorý pred viac ako dvoma rokmi rozpútalo Rusko, dokázal vyriešiť v priebehu 24 hodín. Ako by to urobil, však doteraz nepovedal. Spojenci niekdajšieho šéfa Bieleho domu medzitým v Kongrese blokujú ďalší balík pomoci pre Ukrajinu, ktorý sa snaží presadiť súčasný demokratický prezident Joe Biden.

Orbán odmieta Ukrajinu vojensky podporovať a donedávna ako jediný významný politik v EÚ udržiaval blízke kontakty s Ruskom. Po jesenných parlamentných voľbách na Slovensku, keď sa k moci vrátila strana Smer-SD Roberta Fica, sú voči Moskve zhovievaví ale aj slovenskí vládni predstavitelia.