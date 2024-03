Historický konflikt v Bruseli: Europarlament chystá žalobu na EK, dôvodom sú peniaze pre Maďarsko

Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová (Zdroj: TASR/Photo/Geert Vanden Wijngaert)

BRUSEL - Európsky parlament sa v historickom kroku chystá pohnať Európsku komisiu pred súd kvôli jej rozhodnutiu uvoľniť Maďarsku 10,2 miliardy eur z fondov Európskej únie, zmrazených pôvodne kvôli podozreniu z korupcie a porušovaniu pravidiel právneho štátu. Uviedol to dnes bruselský server Politico s odvolaním sa na svoje zdroje oboznámené s celou záležitosťou.

Spomínanú sumu uvoľnila predsedníčka komisie Ursula von der Leyenová vlani v decembri pred kľúčovým samitom členských krajín EÚ. V predvečer samitu sa maďarský premiér Viktor Orbán vyhrážal, že zablokuje spoločnú pozíciu EÚ voči začatiu prístupových rozhovorov s Ukrajinou. Rozhodnutie uvoľniť peniaze ostro kritizovali europoslanci a dokonca aj úradníci EK ako ústupok Orbánovmu vydieraniu, poznamenal server.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 748 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Právny výbor EP za zatvorenými dverami v noci na utorok prijal rozhodnutie zažalovať exekútívu Únie. Argumentuje tým, že EK porušila povinnosť chrániť peniaze daňových poplatníkov pred zneužitím. Rozhodnutie prijal výbor 16 hlasmi, jeden člen - z krajnej pravice - bol proti a nikto sa nezdržal. Táto podpora žaloby naprieč stranami vysiela jasný signál komisii, uviedlo Politico. Rozhodnutie podporili aj európski ľudovci (EPP), teda vlastná strana von der Leyenovej. Jej predseda Manfred Weber, rovnako ako jeho predchodca Donald Tusk, kladú dôraz na obranu právneho štátu pred júnovými voľbami do EP.

"Veríme, že máme solídne argumenty, pretože komisia si protirečila ohľadom toho, či Maďarsko dodržiava právny štát," uviedol nemecký europoslanec za Zelených Daniel Freund. Rozhodnutie výboru podľa neho predstavuje signál predsedníčke EK, že "právny štát nemožno vymeniť za dohody s Orbánom".

Server pripustil, že doteraz neexistuje žiadna judikatúra na to, aký veľký priestor má komisia pri rozhodovaní ohľadom zmrazených finančných prostriedkov. Sudcovia Súdneho dvora EÚ však sústavne rozhodovali v prospech nezávislosti súdov a obhajovania základných hodnôt EÚ.

Vo štvrtok sa majú podľa webu Politico stretnúť lídri politických skupín v EP, aby dali predsedníčke europarlamentu Roberte Metsolaovej konečnú zelenú, aby podala žalobu na súd do 25. marca. Za tento krok má hlasovať spolu s vodcami socialistov, zelenými, ľavicou a liberálmi aj Weber, dodal portál.