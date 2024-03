V Česku zomrel muž so záškrtom: Je to prvé úmrtie od roku 1969, ide o hrozbu?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

PRAHA - V Česku zomrel 82-ročný muž so záškrtom. Ide o prvé úmrtie na toto ochorenie v krajine od roku 1969. Choroba sa v ČR opäť objavila v roku 2022, a to po 27 rokoch. Tento rok lekári zatiaľ zaregistrovali šesť prípadov nákazy. V stredu to oznámil český Štátny zdravotný ústav (SZÚ), ktorý tiež upozornil na nedostatok protilátok proti záškrtu medzi dospelými a odporúča preočkovanie, informuje spravodajkyňa v Prahe.