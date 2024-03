Zelenská odmietla pozvanie na Bidenov prejav: Zrejme tam nechcela byť s Navaľnou

Olena Zelenská (Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias)

KYJEV - Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská odmietla pozvanie Bieleho domu na tradičné vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena v Kongrese, takzvané posolstvo o stave únie. Pre Kyjev bola zrejme nepríjemná predstava, že pozvanie na akciu dostala aj Julija Navaľná, manželka nedávno zosnulého ruského opozičného predstaviteľa Alexeja Navaľného, uviedol s odvolaním sa na nemenované zdroje list The Washington Post. Biely dom plánoval, že by ženy počas prejavu sedeli blízko seba a tiež v blízkosti americkej prvej dámy Jill Bidenovej.

Server Ukrajinska pravda však s odvolaním sa na ukrajinskú prezidentskú kanceláriu v reakcii na správu amerického listu napísal, že za odmietnutím Zelenskej je jej nabitý program. Dodal, že účasť na podujatí vo Washingtone by kolidovala s jej predtým naplánovanou návštevou detského domova v Kyjeve.

archívne video

Premiér Ľudovít Ódor po obede s prezidentom Zelenským (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Prítomnosť Zelenskej a Navaľnej, ktoré obe symbolizujú odpor proti ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, by pôsobivo dokresľovala Bidenovu reč, poznamenal americký list. Uviedol tiež, že Zelenskej odmietnutie jednej z najprestížnejších akcií Washingtonu podčiarkuje komplikovanosť ukrajinskej politiky.

Ukrajinci sa pozerajú na Navaľnú so skepsou

Ukrajinci sa pozerajú na Navaľnú so skepsou, a to predovšetkým kvôli Navaľného výrokom ohľadom polostrova Krym, poznamenal The Washington Post. Po ruskej anexii ukrajinského Krymu v roku 2014, ktorú Západ vníma ako nezákonnú, Navaľnyj vyhlasoval, že polostrov zostane súčasťou Ruska a nebude v dohľadnej budúcnosti Ukrajine navrátený. Pripúšťal však, že jeho pripojenie k Rusku bolo porušením medzinárodného práva. Kyjev ale dal opakovane najavo, že sa nehodlá tohto svojho územia vzdať.

Navaľného reputácii na Ukrajine už nepomohlo ani to, že neskôr svoje názory ohľadom Krymu prehodnotil a hovoril o tom, že uznáva Ukrajinu v jej hraniciach z roku 1991. "Kým na Západe sme ho vždy považovali za niekoho, kto statočne a hrdinne bojoval proti Putinovi, na Ukrajine ich Navaľnyj vníma ako niekto zapadajúci do mentality ruského nacionalizmu a imperializmu," oznámila riaditeľka washingtonského Centra pre analýzu európskej politiky Alina Polyakova.

Pozvanie na podujatie odmietla aj Navaľná. Jej hovorkyňa Kira Jarmyšová to zdôvodnila únavou a poukázala na to, že od Navaľného smrti uplynulo len málo času a že Navalná po celý čas cestovala z miesta na miesto.