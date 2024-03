Szijjártó k úspechom Trumpa: Plán liberálneho mainstreamu zlyhal, McConnell ho naopak podporil

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

Šéf maďarskej diplomacie privítal, že hlavný plán liberálneho mainstreamu v USA na vyradenie potenciálneho neliberálneho kandidáta zo súťaže zlyhal na plnej čiare. "Po rozhodnutí Najvyššieho súdu USA musí Demokratická strana čeliť Donaldovi Trumpovi v demokratickom boji," dodal. Szijjártó vyjadril názor, že je to veľmi dôležité víťazstvo právneho štátu.

"Veľmi mi chýbali vyjadrenia Bruselu o tom, do akej miery bol právny štát a európske hodnoty, ktoré považujeme za univerzálne, poškodené tým, že úradník v niektorých amerických štátoch môže rozhodovať o tom, kto môže kandidovať v primárkach alebo v samotných prezidentských voľbách, a kto nie. Ale to je ich vec, ak je to dobré pre Američanov, nemusíme to riešiť," povedal minister.

Vzťahy medzi Maďarskom a USA

Podľa jeho slov v období, keď bol Trump prezidentom USA, boli vzťahy medzi Maďarskom a USA dobré a hoci maďarská vláda bola uplynulé štyri roky tomu otvorená, s podobným postojom sa spoza oceánu nestretla. Bývalý americký prezident si pripísal víťazstvo v 14 z 15 amerických štátov, v ktorých sa počas tzv. supervolebného utorka konali primárky a volebné zhromaždenia Republikánskej strany.

Nezvíťazil iba v americkom štáte Vermont, kde triumfovala jeho súperka Nikki Haleyová, bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN. Trump má už takmer istú nomináciu Republikánskej strany do novembrových prezidentských volieb podobne ako súčasný americký prezident Joe Biden. Szijjártó v utorok vyhlásil, že sa ukázalo, že "synonymom vytvorenia mieru v Európe a zlepšenia maďarsko-amerických vzťahov je Donald Trump". Dodal, že z maďarskej strany sú pripravení na spoločnú prácu, pokiaľ Trump sa opäť stane prezidentom USA.

Líder republikánov McConnell podporil Trumpa ako prezidentského kandidáta

Líder republikánov v americkom Senáte Mitch McConnell vyjadril v stredu podporu Donaldovi Trumpovi ako pravdepodobnému republikánskemu kandidátovi pre novembrové prezidentské voľby. Informuje o tom agentúra AP. McConnell v minulosti Trumpa ostro kritizoval v súvislosti s útokom na Kapitol zo 6. januára 2021.

Trump má už republikánsku prezidentskú nomináciu takmer istú vzhľadom na to, že zo súboja v stredu oficiálne odstúpila jeho hlavná súperka a bývalá americká veľvyslankyňa pri OSN Nikky Haleyová. Kampaň sa rozhodla ukončiť po tom, čo utrpela výraznú porážku v utorkových republikánskych primárkach vo viacerých amerických štátoch.

"Je úplne jasné, že bývalý prezident Trump získal potrebnú podporu republikánskych voličov, aby sa stal naším kandidátom na prezidenta Spojených štátov," uviedol McConnell vo vyhlásení. "Nemalo by byť prekvapením, že ako nominant bude mať moju podporu." McConnell a Trump spolu nekomunikovali od roku 2020, keď líder republikánskych senátorov uznal Joea Bidena za víťaza vtedajších prezidentských volieb. McConnell Trumpa kritizoval ako "morálne zodpovedného" za vyvolanie udalostí zo 6. januára 2021, keď dav priaznivcov exprezidenta vtrhol do budovy Kongresu vo Washingtone.

Trump by mal byť v novembrových prezidentských voľbách súperom súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena. Ten počas utorka uspel v ďalších primárkach Demokratickej strany. Obaja zároveň apelovali na voličov Haleyovej, aby po jej odstúpení zo súboja vyjadrili podporu im.

Biden a Trump zvíťazili pri hlasovaní v najľudnatejších štátoch s najvyšším počtom delegátov nominačných zjazdov – Kalifornii a Texase, ako aj v Alabame, Colorade, Maine, Oklahome, Virgínii, Severnej Karolíne, Tennessee, Arkansase, Minnesote, Massachusetts a v štáte Utah. Biden tiež vyhral primárky Demokratickej strany vo Vermonte i v hlasovaní poštou v Iowe. Donald Trump na základe prognóz zvíťazil v republikánskych primárkach v americkom štáte Aljaška.