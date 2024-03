Veľká pátracia akcia! Z väzenia ušiel odsúdený muž na FOTKE: Policajti po ňom od polnoci pátrajú

(Zdroj: Getty Images)

Štyridsaťročný hľadaný Jiří Kalous meria 185 centimetrov, má hnedé vlasy na ježka, modrosivé oči a tetovanie na ramenách a hrudníku. V čase odchodu mal na sebe čierne nohavice a sivé tričko, povedal policajný hovorca Jan Rybanský. Nebezpečný pre okolie by podľa polície byť nemal.

(Zdroj: policie.cz)

"Pracovisko opustil bez povolenia a do tejto chvíle sa ho nepodarilo zadržať. Vo výkone trestu odňatia slobody je pre krádeže, a teda by nemal byť na slobode nebezpečný svojmu okoliu," uviedol hovorca. Polícia verejnosť žiada, aby všetky informácie, ktoré by viedli k nájdeniu a zadržaniu utečeného väzňa, volala na linku 158.