Pri Kanárskych ostrovoch našli plavidlo s migrantmi: Štyria z nich boli mŕtvi

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Joan Mateu Parra)

V člne boli obyvatelia Senegalu, Mali a Guiney. Prevažovali muži, ale plávali aj dve ženy, osem maloletých a jedno bábätko. Loď vyplávala pred deviatimi dňami z hlavného mesta Mauritánie Nuakšottu. Záchranári loď objavili pri ostrove El Hierro v utorok večer. Migranti boli podchladení, dehydrovaní, niektorí boli v bezvedomí a mali ochabnuté končatiny, píše server El Diario.

Kanárske ostrovy sú čoraz častejšie vstupnou bránou do Európy pre migrantov z Afriky kvôli prísnejším kontrolám v Stredomorí. Loďky najčastejšie doplávajú k ostrovu El Hierro, ktorý ale na nápor prisťahovalcov nie je stavaný. Na najzápadnejšom ostrove Kanárskych ostrovov, ktoré ležia pri západnom pobreží Afriky, žije 11-tisíc ľudí, píše agentúra AFP.

Za prvé dva mesiace tohto roka nelegálne vstúpilo na územie Španielska po mori či po súši vyše 14-tisíc migrantov. V porovnaní so začiatkom minulého roka je to nárast o 356 percent. Najhoršia je situácia na Kanárskych ostrovoch, kam tento rok do 29. februára dorazilo takmer 12-tisíc utečencov. Vlani to za celý rok boli necelé 2 000, píše El Diario.