Strašný pohľad: Zamestnanci hotela našli jedného z hostí v kaluži krvi! Podľa polície mohlo ísť o vraždu

V meste Čitagong v ázijskom Bangladéši došlo k brutálnej vražde. V luxusnom štvorhviezdičkovom hoteli The Peninsula Chittagong sa v sobotu 24. februára ubytoval Zdzislaw Michal Czeryba (58), kontrolór kvality poľskej národnosti z Dháky, ktorý prišiel do mesta overovať kvalitu odevov v miestnej továrni. Nikdy sa však k tomu nedostal. Ako informuje miestny denník The Daily Star, v pondelok 4. marca už nereagoval na výzvy zamestnancov, ktorí mu klopali na dvere. Keď napokon dvere otvorili, naskytol sa im strašný pohľad.

Ako po súboji

Na miesto bola privolaná polícia, ktorá sa ihneď presunula do Czerybovej izby na deviatom poschodí. Všade bol neporiadok ako po súboji a Poliak ležal na posteli v kaluži krvi. V izbe však okrem nehybného tela nikto iný nebol. Po prvotnom obhliadnutí tela boli na zadnej časti hlavy spozorované početné poranenia. Podľa zahraničných médií prišiel Czeryba do Bangladéša z Dubaja. Poplach vyvolal jeho kolega, ktorý sa s ním nevedel od rána skontaktovať.

Mustafijur Rahman, zástupca komisára metropolitnej polície v Čitagongu sa k prípadu vyjadril nasledovne: "Do mesta prišiel (Czeryba) dňa 24. februára. Hotelový personál ho našiel v kaluži krvi v jeho izbe a informoval políciu. Na zátylku a iných častiach tela vyšetrovatelia objavili stopy po zraneniach, ktoré nasvedčujú tomu, že by mohlo ísť o vraždu. V súčasnej dobe preverujeme hotelové kamerové záznamy." Prípad je naďalej štádiu vyšetrovania.