Rusko vyslalo stíhačku proti francúzskym lietadlám nad Čiernym morom

"S cieľom zabrániť narušeniu ruskej štátnej hranice bolo do vzduchu vyslané stíhacie lietadlo Su-27," uviedlo ruské ministerstvo obrany. Nad Čiernym morom identifikovala posádka "lietadlo E-3F s radarom dlhého dosahu a dve viacúčelové stíhačky Rafale francúzskych vzdušných síl". Pri približovaní sa ruskej stíhačky "zahraničné vojenské lietadlá vykonali obrat smerom od hraníc Ruskej federácie," dodalo ruské ministerstvo, ktoré uviedlo, že vzdušný priestor Ruska nebol narušený.

Ide o najnovší zo série podobných incidentov nad Čiernym morom. V marci 2023 sa americký dron Reaper zrútil po zrážke s ruskou stíhačkou do Čierneho mora. Francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu nedávno uviedol, že ruské jednotky v januári hrozili zostrelením francúzskych lietadiel hliadkujúcich v medzinárodnom vzdušnom priestore nad Čiernym morom.

Od začiatku ruského vojenského útoku na Ukrajinu francúzski piloti pravidelne hliadkujú na východnom krídle NATO v rámci snahy o posilnenie obranných pozícií Aliancie. Vykonávajú aj diaľkové lety, pri ktorých využívajú prieskumné lietadlá včasnej výstrahy AWACS. Pomocou výkonného radarového systému dokážu odhaliť odpaly rakiet, nálety či inú vojenskú aktivitu v rámci ukrajinského konfliktu.