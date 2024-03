Cesta okolo sveta sa zmenila na peklo na Zemi: Influencerku znásilnilo sedem mužov!

Vysnívaná cesta okolo sveta na motorkách sa zmenila na peklo (Zdroj: X/@lorkirs)

Incident sa odohral v piatok 1. marca večer. Fernanda (28) a Vincente (63), ktorí majú na sociálnych sieťach takmer 300 tisíc sledovateľov a so svojimi motorkami už prešli 66 krajín a 170 000 kilometrov sa v Indii báli o svoj holý život, informuje britský Daily Mail.

Na hrádzi v Bratislave zhorel bufet (Zdroj: tip čitateľa)

Dvojica na sociálnej sieti pod prezývkou @vueltaalmundoenmoto išla z Indie do Nepálu na samostatných motorkách. Na noc sa zastavili v okrese Dumka v indickom Jharkhande, kde si mimo kempu postavili stan. Práve na tomto mieste ich skupinka mužov napadla. Útočníci sa najskôr vrhli na manžela mladej Fernandy, ktorého zbili prilbou a kameňmi.

Vicente y Fernanda los panas de "Vuelta Al Mundo En Moto" lamentable lo que les pasó, ellos promueven el turismo en moto y vienen y le hacen esta cagada, que chimbo 😡😤 https://t.co/cKljAUs6K4 pic.twitter.com/eqoZTi4CuM — Lorkirs Jaspe (@lorkirs) March 3, 2024

Fernanda na videu, ktoré nahrali neskôr na polícii potvrdila, že okrem fyzického napadnutia boli aj okradnutí a jediným úmyslom útočníkov bolo znásilniť ju. Na videu sa priznala, že sa im stalo niečo čo neprajú zažiť nikomu. „Znásilnilo ma sedem mužov, zmlátili nás a okradli. Neprišli sme o veľa vecí, bolo jasné, že ich hlavným cieľom bolo ma znásilniť,“ opísala chvíle hrôzy žena. Vincente skončil s vyrazenými zubami a rozbitými ústami.

Polícia predpokladá podľa zatknutých útočníkov, že aj ostatní podozriví sú vo veku 20 až 30 rokov, no tí sú ešte stále na úteku. Ako kompenzáciu poskytli údajne manželom finančné odškodné vo výške 9500 libier (11 102 eur). Túto informáciu potvrdil aj zástupca komisára v okrese Dumka a dodal, že vedú dôkladné vyšetrovanie a útočníci budú tvrdo potrestaní. Naposledy dvojica navštívila Srí Lanku, potom Indiu a namierené mali do Nepálu, pre incident však pokračovanie svojej cesty odložili. Podľa štatistík z roku 2022 je v takmer miliardovej Indii znásilnenie na dennom poriadku, štatistiky hovoria oficiálne o 90 znásilneniach denne, no podľa odborníkov ich je minimálne o stovku viac, obete sa ale boja prípady nahlásiť zo strachu alebo nedôvery v políciu.