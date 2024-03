Prvé rande sa zmenilo na horor: Muž odmietol sex! Zo ženy sa razom stala fúria, musela zasahovať polícia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Alessandro Di Meo/ANSA via AP)

To, čo sa začalo ako romantické rande, sa pre 29-ročného Taliana skončilo nočnou morou. Ako informuje “ParmaToday”, muž sa zoznámil s 31-ročnou ženou prostredníctvom zoznamovacej aplikácii. Po spoločnej večeri ho pozvala k sebe domov. Keď však odmietol jej sexuálnu ponuku, situácia sa vyhrotila.

Žena na odmietnutie reagovala nahnevane. Vyhrážala sa mu prázdnou fľašou od vína a zamkla dvere bytu. Dala mu jasne najavo, že ho prepustí, len ak s ňou bude mať sex. Muž následne zavolal na linku 911 a uviedol, že bol uväznený v byte ženy a pretože bol na vysokom poschodí, nemohol ujsť.

Žena privítala policajtov kopancami a päsťami

Zalarmovaní policajti a hasiči sa dostali do bytu pomocou rebríka a mladíka našli na balkóne. Keď vošli do bytu a priblížili sa k spálni, do ktorej sa žena stiahla, situácia sa vyhrotila. "Keď uvidela policajtov, rozzúrila sa a začala kopať, udierať päsťami a vyhrážať sa policajtom zabitím," povedal jeden z mužov zákona.

Žena sa policajtom bránila a odmietla poskytnúť svoje osobné údaje. Podľa talianskej tlače sa jej dokonca podarilo zasiahnuť jedného policajta do brucha. Muž pri tom utrpel zranenie. Bola zadržaná za vzdorovanie štátnemu orgánu a útokom a neskôr prepustená a obvinená.