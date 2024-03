Mala to byť ruská pýcha! Zázračný tank sa však na fronte na Ukrajine neobjavuje: Vieme, prečo

Ruský tank T-14 Armata na Červenom námestí (Zdroj: Getty Images)

MOSKVA - Pred rokmi zostal stáť na vojenskej prehliadke na Červenom námestí - ruský hlavný bojový tank T-14 Armata. Mal nahradiť staré modely T-90, no na Ukrajine ho ešte nevideli. Šéf ruského zbrojárskeho holdingu za tým vidí finančné dôvody.

Podľa výrobcu je najnovší ruský hlavný bojový tank Armata príliš drahý na použitie vo vojne proti Ukrajine. "Pokiaľ ide o funkčnosť, je oveľa lepší ako existujúce tanky, ale je príliš drahý, a preto ho armáda pravdepodobne teraz nepoužije," povedal šéf štátneho zbrojárskeho holdingu Rostec Sergej Čemezov pre štátnu tlačovú agentúru Ria Novosti. T-14 Armata bol prvýkrát predstavený verejnosti v roku 2015 na vojenskej prehliadke v Moskve. Podľa medializovaných informácií sa tank zatiaľ nedostal do sériovej výroby pre rôzne technické problémy.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 740 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa Čemezova, blízkeho dôverníka ruského prezidenta Vladimira Putina z čias, keď bol tajným agentom, ruské ozbrojené sily teraz prevzali Armatu do prevádzky. Náklady sú však príliš vysoké na použitie na Ukrajine. "Dnes potrebujeme peniaze na výrobu nových tankov, nových zbraní, možno aj lacnejších," povedal Čemezov. Pre aktuálny konflikt je preto vhodné kupovať lacnejšie tanky T-90. Armata mala v skutočnosti nahradiť T-90.

Michael Rochlitz, profesor ekonomiky Ruska, východnej Európy a Eurázie na St. Antony's College na Oxfordskej univerzite, uviedol v rozhovore pre ntv.de ďalší dôvod, prečo sa Armata na Ukrajine nepoužíva. Putin opakovane predstavil nové zbrane, ako sú nadzvukové rakety alebo hlavný bojový tank T-14 Armata, uviedol Rochlitz. "Na Ukrajine sa však prakticky nepoužíva, pretože Rusko potrebuje na výrobu západné komponenty, ktoré už nie sú dostupné," povedal.

Kúpiť tieto komponenty nie je nemožné. Sankcie však Rusku sťažili dovoz. „Funguje to len komplikovanými cestami cez tretie krajiny, za vysoké ceny a v malom množstve,“ povedal Rochlitz. S tankom Armata boli vždy problémy. "Pred rokmi sa zastavil na prehliadke na Červenom námestí," povedal.