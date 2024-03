Zákerná taktika Moskvy: Zachránené unesené ukrajinské deti sa chcú vrátiť do Ruska

Týchto 125 detí z Doneckej oblasti vlani letecky previezli do Moskvy. (Zdroj: Telegram)

Od invázie Rusko unieslo desaťtisíce ukrajinských detí a mladých ľudí. Boli vylákané cez hranice, unesené a transportované preč. Zatiaľ sa ich podarilo vrátiť menej ako 400. Ale zrejme nie všetci mladí navrátilci sú šťastní. Niektoré deti, ktoré pochádzajú z okupovaných území, sa vraj dokonca chcú vrátiť do Ruska. Výkonný riaditeľ Ukrajinskej Helsinskej únie pre ľudské práva Oleksandr Pavličenko vo videorozhovore pre „Kyjev 24“ povedal: „Vidia tam lepšie podmienky, vidia sa tam v lepších rukách." Ľudskoprávny aktivista to vidí ako vážny problém. „Politika cukru“ funguje v Rusku „veľmi dobre“ a na to netreba zabúdať.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 748 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Marija Lvovová-Bielovová je zodpovedná za mnohé únosy. Matka desiatich detí a bývalá učiteľka hry na gitare slúži ako Putinova zástupkyňa pre práva detí. Od začiatku vojny niekoľkokrát cestovala na okupované ukrajinské územia. Prichádza s hračkami a fotografmi a necháva sa odfotiť s úsmevom s údajne zachránenými chlapcami a dievčatami. V Telegrame maskuje príbehy o únosoch ako humanitárne oslobodzovacie akcie – s pokryteckou materinskou láskou.

Marija Lvovová-Bielovová s ukrajinskými deťmi (Zdroj: profimedia.sk)

"Unesené deti by mali byť odcudzené"

Odborníci a rôzne štúdie už v minulosti dospeli k záveru, že Rusko zámerne umiestňuje aspoň časť unesených detí do prevýchovných táborov. Tam by sa mali zoznámiť s ruskou kultúrou, históriou a spoločnosťou – a čo najrýchlejšie zabudnúť na svoju starú vlasť. Gulnaz Partschefeld, lektorka ruskej kultúry na Univerzite v St. Gallen, pre Blick povedala: "Unesené deti by sa mali odcudziť a už by nemali byť integrované na Ukrajine - bez ohľadu na to, ako sa táto vojna skončí." Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (46) nedávno hovoril o „genocídnej taktike“.

Marija Lvovová-Bielovová (Zdroj: profimedia.sk)

U niektorých detí sa zdá, že prevýchova funguje. Aktivista za ľudské práva Pavličenko požaduje opatrenia: „Deti by mali byť zapojené do aktívneho spoločenského života a mali by sa im poskytnúť nové príležitosti a výhody.“ Potrebovali by neustálu pozornosť a pomoc pri prispôsobovaní sa životu na Ukrajine.

Marija Lvovová-Bielovová (Zdroj: profimedia.sk)