Izrael zväčša súhlasil s rámcovou dohodou o prímerí v Pásme Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

GAZA - Izrael zväčša súhlasil s rámcovou dohodou o prímerí a prepustení zadržiavaných rukojemníkov v Pásme Gazy. Teraz je rozhodujúce vyjadrenie palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorého delegácia by mala podľa médií pricestovať do Káhiry na nedeľňajšie rokovania. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedol nemenovaný predstaviteľ USA.