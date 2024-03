Bezpečnostná rada OSN je hlboko znepokojená incidentom v Gaze s desiatkami mŕtvych

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Leo Correa)

"Členovia rady zdôrazňujú potrebu prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu civilistov a civilnej infraštruktúry," uviedol orgán OSN vo vyhlásení zverejnenom v sobotu v New Yorku. Všetky strany konfliktu musia podľa vyhlásenia dodržiavať medzinárodné právo a nesmú odopierať potravinovú pomoc civilnému obyvateľstvu v Pásme Gazy. V dokumente sa konštatuje, že BR OSN berie na vedomie, že izraelská strana udalosť zo štvrtka vyšetruje.

Jan Lipavský v Bruseli o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu

Podľa predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas bolo vo štvrtok ráno v meste Gaza zabitých viac ako sto ľudí, keď izraelskí vojaci spustili paľbu do davu pri rozdeľovaní humanitárnej pomoci. Ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia.

Predstaviteľ izraelskej armády pripustil, že vojaci, ktorí sa cítili „v ohrození“, vypálili „obmedzený“ počet výstrelov. Podľa neho sa okolo kamiónov s pomocou tlačili tisíce ľudí, niektorých nákladné autá zrazili. Po tlačenici v Gaze sa Bezpečnostná rada OSN zišla na mimoriadnom zasadnutí za zatvorenými dverami. Zástupcovia 15 členských štátov sa však nedokázali dohodnúť na spoločnom vyhlásení. Podľa diplomatických zdrojov boli USA proti pripísaniu viny za incident Izraelu.

Izrael dočasne zastaví niektoré vojenské aktivity, aby bolo možné doručiť pomoc

V záujme uľahčenia dodávok humanitárnej pomoci izraelská armáda dočasne pozastaví svoje operácie v mestách Rafah a Dajr al-Balah ležiacich v Pásme Gazy. Týka sa to obdobia od soboty do štvrtka v čase od 09.00 h do 14.00 h SEČ. Toto opatrenie má zabezpečiť, aby sa civilisti mohli bezpečne dostať do distribučných centier. Armáda to uviedla v sobotu na sociálnej sieti X, informovala agentúra DPA.

Distribúcia humanitárnej pomoci palestínskemu obyvateľstvu vo vojnou zničenom pásme Gazy je terčom kritiky medzinárodných humanitárnych organizácií, ktoré sa sťažujú, že potraviny, voda a ďalšie nevyhnutné potreby sa pre byrokratické prekážky nedostanú k ľuďom v núdzi. Izrael, ktorý kontroluje hraničné priechody do Pásma Gazy z Egypta, popiera, že by konvoje zbytočne zdržiaval.

Humanitárne organizácie označujú situáciu 2,3 milióna Palestínčanov v Pásme Gazy, kde od vlaňajšieho októbra prebieha operácie izraelskej armády voči militantom z hnutia Hamas, za katastrofálnu. Približne 80 percent z nich bolo vnútorne vysídlených a miestna infraštruktúra je z veľkej časti zničená. Státisíce ľudí žijú v stanoch alebo na uliciach. Chýbajú im potraviny, čistá voda, lieky, hygienické a zdravotnícka starostlivosť.