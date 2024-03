Exminister Zaorálek: Černochová rozvracia armádu, ako jej poradca Naď rozložil tú na Slovensku

Bývalý český minister zahraničia Lubomír Zaorálek (Zdroj: profimedia.sk)

PRAHA - Obstaranie lietadiel F-35 podľa lídra eurokandidátky sociálnych demokratov (SOCDEM) Ľubomíra Zaorálka spomaľuje modernizáciu pozemného vojska v čase, keď sa treba pripravovať na prípadný vojenský konflikt. Vyplýva to podľa neho z porovnania koncepcie výstavby armády ČR do roku 2035, ako ju vláda schválila v decembri, s jej predchádzajúcou verziou. Na štvrtkovej tlačovej konferencii SOCDEM bývalý minister zahraničia uviedol, že za odkladmi jednotlivých nákupov vidí cenu za stíhačky.

Na F-35 ide 60 percent investícií, uviedol. Obranyschopnosť krajiny podľa neho oslabuje aj to, že štát rezignoval na českú výrobu. V personalistike vidí Zaorálek problém v tom, že sa česká armáda sformovala do podoby expedičného vojska.

"Armáda dostala 40 miliárd korún navyše, predpokladali sme, že tieto peniaze budú znamenať zrýchlenie modernizácie," uviedol Zaorálek. Koncepcia podľa neho ale naopak zahŕňa odklad nákupu tankov, mínometov, delostrelectva o 12 rokov. Odkladá sa stavba ženijných mostov, chýbať bude do roku 2035 ochrana s dlhším dosahom proti raketám a dronom. Hoci koncepciu pripravovala armáda, zodpovednosť za ňu nesie podľa Zaorálka ministerka obrany Jana Čenochová (ODS).

Obstaranie 24 lietadiel piatej generácie F-35 za 150 miliárd korún potvrdili podpisom memoranda Černochová a americký veľvyslanec v ČR Bijan Sabet na konci januára. Prvé stroje z najdrahšej českej armádnej zákazky by mali doraziť v roku 2031, všetky v Česku budú do roku 2035. Celkové náklady na obstaranie a prevádzku F-35 do konca ich životnosti v roku 2069 odhaduje ministerstvo obrany na 322 miliárd korún.

Armáda chce podľa koncepcie v nasledujúcich desiatich rokoch nakúpiť stredné transportné lietadlá, ľahké útočné vozidlá alebo dopravné vrtuľníky. Plánuje aj výstavbu štvrtej zástavy brigády rýchleho nasadenia. Koncepcia predpokladá, že investičné výdavky na modernizačné projekty medzi rokmi 2024 až 2030 budú tvoriť až 60 percent rozpočtu českej armády. Od roku 2031 sa má objem investičných výdavkov znižovať k 35 percentám.

V druhej etape v rokoch 2031 až 2035 má armáda klásť dôraz na dokončenie integrácie obstaranej výzbroje a rozvoj schopností vyššej úrovne využívajúcej nové technológie. V oboch etapách má byť modernizovaná a rozširovaná nehnuteľná infraštruktúra. Do roku 2035 sa má zvýšiť počet posádok českej armády zo 45 na 48. Zahájená má byť aj výstavba nového muničného skladu.