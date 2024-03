Bývalý generál povedal šokujúcu pravdu o armádach EÚ: Sme hlboko v sr..kách a naši protivníci to vedia

Generálporučík Marc Thys (Zdroj: Facebook/Jürgen P. Lang)

„Po pár hodinách by sme museli hádzať kamene," takto sa v minulosti vyjadril o zásobách munície rôznych armád v Európe Marc Thys, generálporučík vo výslužbe a bývalý zástupca veliteľa belgickej armády.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 740 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Thys teraz nachádza ešte jasnejšie slová o obrannej schopnosti krajín v EÚ a Európe. "Sme v hlbokých sračkách," povedal v rozhovore pre bavorský rozhlas. Mnohé krajiny EÚ už takmer dva roky zásobujú Ukrajinu delostreleckými granátmi, ale aj malokalibrovou muníciou a celými zbraňovými systémami. Aby to dosiahli, spoliehajú sa na svoje vlastné zásoby, ktoré sa teraz masívne preriedili, ako píše „Merkur“.

Sedem rokov čakania na muníciu

"Zásoby sú extrémne nízke, najmä pokiaľ ide o vysokokvalitné strelivo," hovorí Thys. Ich doplnenie však trvá dlho: pri niektorých typoch munície trvá podľa generálporučíka od objednávky po dodanie až sedem rokov. „Aj pri najjednoduchšej malokalibrovej munícii 5.56, štandard NATO, ak sa dnes podpíše zmluva, bude trvať dvanásť mesiacov, kým dostaneme muníciu,“ hovorí Thys.

Podľa bývalého zástupcu šéfa belgickej armády sa na mnohých miestach nebezpečne zmenšujú nielen zásoby munície, ale aj mnohé zbraňové systémy. To je zrejme jasné aj na iných miestach: „Môžete si byť istí, že naši protivníci, či už sú v Moskve, Pekingu alebo kdekoľvek inde na svete, vedia o nedostatku munície,“ varuje Thys.

Zameranie sa na expedičné misie si vyberá svoju daň

Marc Thys vidí ako hlavné dôvody nedostatku typ operácií, na ktoré sa európska armáda v posledných desaťročiach zamerala. Sú určené na expedičné operácie, a preto majú len malé kontingenty vojsk s malou logistikou a muníciou.

Takúto špecializáciu v operáciách, aké sú v Afganistane či Afrike, kde je nasadený malý počet vysoko vycvičených vojakov, však už Thys nepovažuje za zodpovedajúcu dobe. „Zrazu sme späť v čase otvorených vojen,“ varuje. Vojny, v ktorých by boli nutné všetky zložky armády.

Ako príklad uvádza Nemecko, ktoré malo koncom 80. rokov okolo 5000 tankov. "Dnes ich má Nemecko medzi 200 a 300. Nehovorím, že Bundeswehr sa musí vrátiť k 5000, ale tento rozdiel je obrovský."

"Spoločnosť musí brániť svoju prosperitu"

Kým sú peniaze k dispozícii, skutočná zmena sa musí uskutočniť v mysli. „Bezpečnosť niečo stojí, musíme sa to naučiť. Spoločnosť musí byť pripravená brániť svoju prosperitu,“ žiada. Okrem toho by obranný priemysel už nemal sám znášať finančné riziko, ale mal by byť chránený vládami a Európskou úniou.