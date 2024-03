Príbuzní rukojemníkov väznených v Gaze pokračujú v pochode na Jeruzalem

(Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

JERUZALEM - Príbuzní a priatelia rukojemníkov unesených do Pásma Gazy pri vpáde palestínskych terostických kománd na juh Izraela, sa v piatok zhromaždili v centre mesta Bajt Šemeš, aby sa vydali na tretí deň svojho pochodu do Jeruzalema. Ich akcia sa začala v stredu v kibuci Re’im na hranici s Pásmom Gazy, informoval v piatok na webe denník The Times of Israel (TOI).