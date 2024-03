Takto chcú vyhrať vojnu? Šokujúca správa odhalila: Rusko vyrába trikrát viac munície ako NATO

Ruský minister obrany Sergej Šojgu a Vladimir Putin (Zdroj: TASR/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Americká spravodajská stanica CNN sa vo svojej správe opiera o informácie od spravodajských služieb NATO a insiderov zo zbrojárskeho priemyslu. „Sme vo výrobnej vojne. Výsledok vojny na Ukrajine závisí od toho, ktorá strana je vybavenejšia. Najdôležitejšou otázkou je teraz munícia. A tu má Rusko významnú výhodu na bojisku,“ citovala televízna stanica vysokopostaveného predstaviteľa NATO.

Irán a Severná Kórea pomáhajú Putinovi

Ten tiež vie, že ruské zbrojovky fungujú 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Počet zamestnancov v obrannom priemysle sa zvýšil približne o jeden milión. Americký historik Mark Kramer nedávno v rozhovore pre krone.at povedal: „Musím povedať, že treba uznať schopnosť Ruska vyvinúť nové zdroje zbraní a vojenského vybavenia.“ Aj keď Putin potrebuje muníciu a drony z Iránu a Severnej Kórey, pracuje aj motor ruskej zbrojnej výroby. V EÚ teraz beží o niečo rýchlejšie po tom, čo bol „mizerne pomalý“, uviedol Kramer.

Vojnová ekonomika: Autoritárske Rusko má výhodu

V Európe a USA je tiež ťažšie dostať vojenské rozpočty cez parlament, pričom Putin nemá žiadne takéto prekážky, ktoré by ho skutočne obmedzovali. Duma v Moskve schválila jeho rozpočtové plány – vrátane masívneho zvýšenia pre armádu. NATO však tuší, že kapacitné limity vojnového hospodárstva, ktoré využíva šéf Kremľa Vladimir Putin, sa pravdepodobne dosiahnu ešte tento rok. Ale tieto kapacity sú stále dostatočné na to, aby vyprodukovali viac zbraní ako západní spojenci Ukrajiny.

Pomoc USA je stále zablokovaná

Najmä preto, že budúcnosť novej finančnej pomoci z USA zostáva nejasná. Americký prezident Joe Biden požiadal Kongres pred mesiacmi o veľký miliardový balík pre Kyjev. Niektorí republikáni sú však skeptickí alebo odmietajú podporu Ukrajine napadnutej Ruskom. Vnútropolitická blokáda už dlhší čas bráni dodávke vojenských zásob z USA do Kyjeva.