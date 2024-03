Divné manévre ruských tankerov vzbudili pozornosť: Búrlivé špekulácie o tom, čo sa dialo na mori!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video

Štefanec v Európskom parlamente o obchádzani sankcií EÚ uvalených na Rusko (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Pri pobreží Grécka údajne došlo k transferu ropy medzi ruskými tankermi. Len pár dní predtým uvalili Spojené štáty na Rusko ďalšie ekonomické sankcie, ktoré sa tentokrát týkali 14 ruských nákladných lodí. Západ chce takýmto spôsobom oslabiť ekonomickú silu Ruska v pretrvávajúcich bojoch na Ukrajine.

Nové kolo sankcií

Tankery NS Creation a Zaliv Amurskiy, ktoré sa plavia pod ruskou vlajkou, opustili transfer ropného nákladu z lode na loď, ktorý bol pôvodne naplánovaný v Saronskom zálive pri južnom pobreží Grécka. Informuje o tom Bloomberg. Podobné čudné manévre ruských nákladných lodí boli pritom spozorované aj v minulosti. Začiatkom februára bol prerušený podobný transfer ruskej ropy z lode na loď.

(Zdroj: Getty Images)

Spomínané ruské plavidlá sa spojili len niekoľko hodín predtým, ako ministerstvo financií USA oznámilo nové kolo sankcií na lode prepravujúce ruskú ropu. Po ich schválení už bol tento transfer nad limitom cenového stropu. I keď sa sankcie týkali len NS Creation, obe plavidlá vlastní Sovcomflot. Transfer sa už teda nemohol uskutočniť. Sankcie zaviedla Skupina siedmich krajín a ich spojenci v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu koncom februára 2022.

Zmena kurzu

Na Zaliv Amurskiy naložili Rusi začiatkom februára v prístave Primorsk vo vodách Baltského mora 730-tisíc barelov ruskej ropy z Uralu. Pokiaľ by nedošlo k uvaleniu ďalších sankcií, Zaliv Amurskiy by prečerpal ropu do NS Creation a s najväčšou pravdepodobnosťou by sa vrátil do prístavu po ďalší náklad. NS Creation by zamieril do Suezského prieplavu, odkiaľ by putoval ďalej do Ázie za cieľovým zákazníkom.

Tankery však plávali pri sebe dva dni (23.-25. február), pričom len čakali a nič a nedialo. Za normálnych okolností sa za tento čas prečerpá ropa z jedného tankera do druhého. NS Creation napokon zmenil svoj kurz a vybral sa do prístavu Novorossijsk v Čiernom mori, kde sa nachádzajú ďalšie terminály na export ropy. Do Suezu sa plaví zrejme plne naložený Zaliv Amurskiy.

Bloomberg upozorňuje, že sú to zatiaľ len dohady a nie je isté, či k transferu nákladu naozaj nedošlo. Údaje sa totiž zadávajú ručne a trvá nejaký čas, kým sa aktualizujú. Nové sankcie stanovujú 45-dňovú lehotu na vyloženie nákladu na novo sankcionovaných lodiach. Ich plný účinok sa môže prejaviť až v apríli.