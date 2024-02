Prímerie v Gaze môže prísť čoskoro, tvrdí Biden: Izrael to vidí inak, žiada dohodu o rukojemníkoch

Joe Biden na návšteve Izraela (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

NEW YORK - Americký prezident Joe Biden dúfa, že od začiatku budúceho týždňa by v Pásme Gazy mohlo zavládnuť prímerie. Vyhlásil to v pondelok počas návštevy New Yorku. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

"Môj poradca pre národnú bezpečnosť mi hovorí, že sme blízko, sme blízko, ale ešte sme neskončili. Dúfam, že do najbližšieho pondelka budeme mať prímerie," odpovedal Biden na otázku, kedy by medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas mohlo nastať prímerie.

Počas operácií v Chán Júnise našli vojaci desiatky granátov a výbušnín používaných na streľbu z dronov

V Paríži sa cez víkend stretli zástupcovia niekoľkých strán a "dohodli sa na podobe hrubých obrysov dohody o zajatcoch pre dočasné prímerie", vyhlásil v nedeľu pre televíziu CNN poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.

Zástupcovia hnutia Hamas, ktoré v Pásme Gazy vládne, však medzi účastníkmi stretnutia v Paríži chýbali. S predstaviteľmi USA, Kataru a Egypta sa stretli neskôr v katarskej metropole Dauha, kde sa k nim pridali aj zástupcovia Izraela. Napriek novým návrhom týkajúcim sa sporných otázok "Izrael nezaujal žiadny konkrétny postoj k podmienkam prímeria a stiahnutiu (vojsk) z Pásma Gazy", uviedol pre AFP nemenovaný zdroj z prostredia Hamasu.

Netanjahu odmietol stiahnutie izraelskej armády

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmietol stiahnutie izraelskej armády ako "blúznenie" a vyhlásil, že akékoľvek prímerie spôsobí iba oddialenie vojenského útoku na mesto Rafah ležiace na juhu Pásma Gazy. Do mesta sa uchýlilo približne 1,4 milióna Palestínčanov hľadajúcich útočisko pred bojmi prebiehajúcimi na iných miestach pásma.

Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskych militantov na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1 160 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších približne 250 zajali a odvliekli do Gazy. Izrael uvádza, že 31 z nich zrejme zahynulo. Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa údajov Hamasu zahynulo takmer 29.782 ľudí, taktiež prevažne civilistov.

Izrael je pripravený na prímerie v Gaze, ak bude dohoda o rukojemníkoch

Izrael by bol ochotný zastaviť vojenské operácie v Pásme Gazy počas nadchádzajúceho moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ak sa dosiahne dohoda o prepustení časti rukojemníkov zadržiavaných tamojšími militantmi. Uviedol to v pondelok americký prezident Joe Biden, informuje Informuje o tom správa z agentúry AP.

Vyjednávači USA, Egypta a Kataru pracujú na rámcovej dohode, na základe ktorej by hnutie Hamas prepustilo časť z desiatok rukojemníkov výmenou za prepustenie palestínskych väzňov a zastavenie bojov na šesť týždňov. Počas tohto obdobia by pokračovali rokovania o ďalšom prepúšťaní.

Izrael zatiaľ na Bidenovo vyjadrenie nereagoval

Izrael zatiaľ na Bidenovo vyjadrenie nereagoval. Prezident USA o záležitosti hovoril v rozhovore pre program televízie NBC zverejnenom v noci na utorok. Začiatok ramadánu okolo 10. marca je vnímaný ako neoficiálna lehota na dohodu o prímerí.

Biden v pondelok novinárom povedal, že dúfa v dosiahnutie dohody a vstupu prímeria do platnosti začiatkom budúceho týždňa. "Môj poradca pre národnú bezpečnosť mi hovorí, že sme blízko, sme blízko, ale ešte sme neskončili. Dúfam, že do najbližšieho pondelka budeme mať prímerie," uviedol.

Hamas dostal ponuku na prerušenie bojov na 40 dní

Palestínske hnutie Hamas dostalo ponuku na prerušenie bojov v Pásme Gazy počas 40 dní, uviedla dnes s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra Reuters. Podľa ponuky, na ktorej sa zhodli vyjednávači minulý týždeň v Paríži, by palestínske hnutie malo prepustiť 40 rukojemníkov. Za každého prepusteného by potom Izrael pustil zo svojich väzníc desať Palestínčanov. Dohoda by tiež umožnila zvýšiť objem pomoci, ktorý smeruje do Pásma Gazy. Hamás zatiaľ návrh nekomentoval, dodáva agentúra.

V Paríži sa minulý týždeň stretli zástupcovia Izraela, Spojených štátov, Kataru a Egypta, aby rokovali o návrhu na dohodu o prerušení bojov a prepustení rukojemníkov. Podľa poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jacka Sullivana sa zhodli na základných obrysoch dohody. Pojednávanie potom podľa tlače pokračovalo v Katare.

Dohoda by umožnila tiež návrat časti obyvateľov na sever Pásma Gazy

Návrh dohody, ktorý dostal Hamas, s ktorým rokujú Egypt a Katar, počíta s prerušením bojov na 40 dní. Palestínske hnutie by potom malo prepustiť ženy, ľudí mladších ako 19 rokov, chorých a seniorov, ktorých držia v zajatí. Celkovo by malo ísť o 40 ľudí. Dohoda by umožnila tiež návrat časti obyvateľov na sever Pásma Gazy, ktorý v súčasnosti kontroluje izraelská armáda, či zvýšenie objemu pomoci na 500 kamiónov denne. To by malo umožniť opravu poničených nemocníc či závodov na výrobu pečiva v Pásme Gazy.

Americký prezident Joe Biden vyjadril nádej, že dohodu o prerušení bojov sa podarí uzavrieť do budúceho pondelka. Podľa neho Izrael súhlasil, že sa nebude púšťať do vojenských akcií v čase postného mesiaca ramadánu, ktorý sa začína večer 10. marca. Prerušenie bojov sa v konflikte, ktorý sa začal teroristickým útokom hnutia Hamas 7. októbra, podarilo dojednať raz na konci novembra. Pauza v bojoch trvala týždeň.