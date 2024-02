Česká polícia v pohotovosti! Muž chcel ísť so samopalom na Úrad vlády: VIDEO Okamžitý zásah

(Zdroj: X/Policie ČR)

PRAHA - Hrozilo ďalšie krviprelievanie? Českí policajti zachytili cez víkend vyhrážky na sociálnej sieti, kde sa muž vyhrážal, že sa pridá k pondelkovému protestu poľnohospodárov v Prahe a so samopalom pôjde na Úrad vlády. Polícia ho zadržala. Pri domovej prehliadke u neho našli nelegálne držaný samopal so zásobníkmi s ostrým strelivom. Zadržaný je podozrivý z viacerých trestných činov a hrozí mu až desať rokov väzenia, uviedla polícia na sieti X.

"Kriminalisti z odboru extrémizmu a terorizmu pražskej polície zachytili cez víkend vyhrážku na sociálnej sieti. Pisateľ na nej avizoval, že keď pôjdu protestujúci so poľnohospodárskou technikou do Prahy, pridá sa so samopalom a pôjde s ním na Úrad vlády ČR," uviedli policajti.

Podozrivého zadržala zásahová jednotka pražskej polície v nedeľu popoludní. "Pri následnej domovej prehliadke bol nájdený nelegálne držaný samopal vzor 58 v plne automatickej verzii so zásobníkmi s ostrým strelivom," dodali policajti. Muž skončil v policajnej cele. Kriminalisti podali prokuratúre podnet na jeho vzatie do väzby.

