Severná Kórea odstránila zo svojich webov mapu symbolizujúcu zjednotenie Kórey

Kim Čong-un (Zdroj: SITA/AP/Korean Central News Agency/Korea News Service)

V pondelok ráno zmizol z hornej časti webu časopisu Foreign Trade of the DPRK (Zahraničný obchod KĽDR) červený obrázok celého kórejského polostrova. Web slúži na podporu zahraničného obchodu KĽDR a lákanie investorov. Podobný obrázok zmizol aj z hlavnej stránky zahraničného vydavateľstva KĽDR (Publications of the DPRK).

archívne video

Kim Čong-un sa zúčastnil slávnostného položenia základného kameňa výstavby 10 000 bytov (Zdroj: profimedia.sk)

Zmeny na webových stránkach sú súčasťou dlhodobého odklonu KĽDR od snahy o opätovné zjednotenie oboch krajín. Severokórejský vodca Kim Čong-un v decembri na koncoročnom zjazde komunistickej strany označil vzťahy medzi oboma Kóreami za vzťahy medzi "dvomi nepriateľskými štátmi". V januári počas zasadania parlamentu vyzval aj na príslušnú zmenu v ústave KĽDR. Severokórejská štátna televízia KCTV odvysielala mapu, na ktorej bolo zvýraznené iba územie KĽDR.

Japonská televízia NHK minulý týždeň informovala, že v texte štátnej hymny na webe ministerstva zahraničných vecí zmizla fráza "tritisíc ri". Vzťahuje sa na dĺžku celého územia Kórejského polostrova od najsevernejšieho výbežku v KĽDR po juhokórejský ostrov Džedžu, teda približne 1200 kilometrov. Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie nad tým v piatok vyjadrilo poľutovanie a označilo to za protinárodný čin.