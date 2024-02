Ministri zahraničných vecí G7 si v Mníchove minútou ticha uctili Navaľného

Ministri zahraničných vecí G7 (Zdroj: X/GermanyDiplo)

MNÍCHOV - Ministri zahraničných vecí krajín G7, ktorí sa stretli na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, si v sobotu uctili minútou ticha ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorý zomrel v piatok v trestaneckej kolónii na severe Ruska. Oznámila to kancelária talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho, informuje agentúra AFP.

Taliansko tento rok predsedá skupine G7. Stretnutie ministrov týchto krajín tak otváral práve Tajani, ktorý pri tejto príležitosti požiadal o minútu ticha na počesť Navaľného. "Boli to jeho myšlienky a boj za slobodu a proti korupcii v Rusku, ktoré v skutočnosti doviedli Navľného k smrti... Rusko musí jeho smrť objasniť a prestať s neprijateľným potláčaním politického disentu," povedal Tajani.

archívne video

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 718 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Ministri diskutovali aj o vojne na Ukrajine

Ministri zahraničných vecí G7 by mali v Mníchove ďalej diskutovať aj o vojne, ktorú vedie Rusko na Ukrajine a tiež kríze na Blízkom východe. Skupina G7 pozostáva z Nemecka, Spojených štátov, Francúzska, Británie, Talianska, Kanady a Japonska.

O úmrtí Navaľného v trestaneckej kolónii IK-3 za polárnym kruhom informovala v piatok ruská väzenská služba. Po vychádzke mu údajne prišlo nevoľno a okamžite stratil vedomie. Privolení zdravotníci z nemocnice v meste Labytnangi sa ho vraj pokúšali oživovať viac ako pol hodiny, ale neboli úspešní. Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov režimu ruského prezidenta Vladimira Putina, pričom sa mu podarilo vyburcovať rozsiahle protesty, a to aj napriek prísnym ruským zákonom cieleným proti demonštráciám. Uväznili ho na začiatku roka 2021 po tom, ako sa do Ruska vrátil z Nemecka, kde sa zotavoval z otravy nervovoparalytickou látkou novičok.